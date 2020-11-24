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Haber Giriş: 24.11.2020 - 07:00 | Son Güncelleme:

Son Dakika Haberi | Galatasaray'dan rekor geldi ama zafer yok

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Son Dakika Haberi | Galatasaray'dan rekor geldi ama zafer yok
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Cimbom üç istatistikte ligin en iyisi oldu.

Kayseri ile 1-1 berabere kalan Galatasaray, puan kaybına rağmen üç istatistikte bu sezon Süper Lig rekorunu kırmayı başardı. Sarı kırmızılılar topla oynamada yüzde 72’lik oran yakaladı ve ligde bu sezon bunu başaran ilk takım unvanını aldı.

9 NET POZiSYON YAKALADI

Aslan yakaladığı 9 net pozisyon ve rakip ceza sahasında buluştuğu 51 topla da zirveye çıktı. Terim’in öğrencileri ayrıca, 569 pas yaptı, 39 orta girişiminde bulundu ve kaleye 27 şut çekti.

Son Dakika Haberi | Galatasaraydan rekor geldi ama zafer yok

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