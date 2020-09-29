Son Dakika Haberi | Galatasaray'dan Onyekuru bombası! Sıcak temas...

Son Dakika... Galatasaray için adeta yarım kalan aşk hikayesine dönen Nijeryalı kulübüne rest çekti. Galatasaray’da geçen sezonun devre arasında yeniden kiralanan ancak, sezon tamamlanmadan Florya’dan çekip alınan Henry Onyekuru konusunda sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sarı-kırmızılı takımda teknik heyetin raporu doğrultusunda bu sezon da kadroya katılması istenen Nijeryalı için Monaco Kulübü ile temasa geçildi.

Onyekuru’nun tavrı Galatasaray cephesini umutlandırdı



Ancak geçen sezondan bu yana iki kulüp arasında esen soğuk rüzgarlar transfer sürecinin ileri aşamaya gidememesine sebebiyet verirken, Onyekuru’nun tavrı Galatasaray cephesini umutlandırdı. Lig 1’de Monaco formasıyla ilk iki maça 11’de başlasa da aldığı sürelerden memnun olmayan son hafta da Strasbourg maçında oyuna sokulmayan 23 yaşındaki oyuncu, Monaco yetkililerine resti çekti.

“Benden faydalanılmayacaksa burada durmayayım”



Teknik Direktör Niko Kovac’la da iletişimi çok iyi olmayan Onyekuru, Monaco yöneticilerine “Benden faydalanılmayacaksa burada durmayayım” diyerek gemileri yaktı.

Galatasaraylı idareciler çok kısa süre içerisinde Onyekuru’nun yeniden kiralanması için hamle yapacak.

17 gol 8 asist



Sarı-kırmızılı takım ile 56 maçta forma giyen Nijeryalı oyuncu 17 gol ve 8 asist kaydetti. (Ajansspor)