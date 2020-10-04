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Haber Giriş: 04.10.2020 - 21:23 | Son Güncelleme:

Son Dakika Haberi | Galatasaray'dan Omar Elabdellaoui'den mağlubiyet yorumu! 'Çok kötüydük'

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Son Dakika Haberi | Galatasaray'dan Omar Elabdellaoui'den mağlubiyet yorumu! 'Çok kötüydük'
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Galatasaray'ın Norveçli sağ beki Omar Elabdellaoui, Kasımpaşa'ya 1-0 mağlup oldukları maçın ardından konuştu.

Süper Lig'de Kasımpaşa'ya 1-0 mağlup olan Galatasaray'da Elabdellaoui, maç sonunda açıklamalarda bulundu.

'YENİLGİ KAÇINILMAZ OLDU'

Maçı değerlendiren Norveçli futbolcu, "İlk yarıda çok kötüydük. Ucuz bir gol yedik. İkinci yarı elimizden geleni yapmaya çalıştık ama üretemedik. Bunlar biraraya gelince yenilgi kaçınılmaz oldu." dedi.

'İSTEDİĞİMİZ TEMPOYU YAPAMADIK'

Omar Elabdellaoui sözlerini "Galatasaray büyük bir takım. 3 günden bir maç yapmaya alışık. Böyle yorumlar yapılabilir ama dürüst olmak lazım. İstediğimiz tempoyu yapamadık." ifadeleriyle tamamladı.

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