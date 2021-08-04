Son Dakika Haberi... Galatasaray'dan Oğulcan Çağlayan kararı sonrası Tahkim Kurulu'na 'istifa' çağrısı!

Galatasaray Kulübü Başkan Yardımcısı Rezan Epözdemir, Tahkim Kurulu'nun Oğulcan Çağlayan ile ilgili yapılan başvurunun reddedilmesi hakkında konuştu.

İşte Rezan Epözdemir'in açıklamaları;

Kulübümüz ve Oğulcan Çağlayan 6 maçlık ceza için Tahkim Kurulu'na itiraz etmişti. Ceza 3 maça indi ama tazminat kararı bozulmadı ve onandı. Sözleşmesel itilaftan kaynaklanan kararlar için yargı yolu açık. Bunun üzerine hem biz hem oyuncumuz başvuruda bulundu. Baktık ki transfer yasağı koyulmuş

UEFA'YA DA BAŞVURU YAPTIK

UEFA'ya da başvuru yaptık. Oyuncumuzla ilgili işlemleri yapmak istiyoruz. Bu, bir çekişmeli alacak. Hukuki süreç devam ediyor. UEFA da bu talepleri kabul etti ve 'Hukuki sorun yoktur.' dedi. TFF'ye başvurduk ve 'Hukuki süreç devam ediyor, oyuncunun çalışma özgürlüğünü kısıtlayamazsınız. Bunu yapamazsınız.' dedik.

BU KUMPASI KİM KURUYOR?

Karar, oy çokluğundan oy birliğine döndürüldü. Böyle bir şey olabilir mi ya? Hangi eller bu karara dokundu, kimler talimat verdi! Galatasaray'a karşı bu kumpası kim kuruyor? Hangi arada muhalif üyeler ikna edildi? Bu karar, Türk hukuk tarihine kara bir leke olarak geçecektir.

HUKUK GARABETİDİR

Kulüpler için transfer yasağı, yargı süreci devam ettiği için kaldırılıyor ama aynı durum oyuncu için olunca itirazımızı reddediyorsunuz. Bu, bir hukuk garabetidir.

HAKKINI YİYEMEZ

Kimse Galatasaray'ın hiçbir oyuncusunun hakkını yiyemez! Biz herkes için adalet istiyoruz.

İSTİFA ÇAĞRISI

Galatasaray olarak Tahkim Kurulu'nun derhal istifa etmesini istiyoruz. Tahkim Kurulu üyeleri hakkında görevi kötüye kullanmaktan en kısa sürede savcılığa başvuruda bulunacağız.