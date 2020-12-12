Son Dakika Haberi | Galatasaray'dan Muslera ve Emre Akbaba için yeni kontrat kararı!

Spor Arena / Ali Naci KÜÇÜK - Ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirecek olan Galatasaray ocak ayında iç transferde 2 önemli yıldızı ile de imzaları atacak. Sarı kırmızılılar sezon sonunda sözleşmeleri bitecek olan Emre Akbaba ve takım kaptanı Fernando Muslera’nın da kontratını yenileyecek. Ayrıca yeni tip koronavirüs salgının yarattığı ekonomik sıkıntının etkilerini azaltmak için pandemi nedeniyle kulübün talep ettiği indirimi hiç düşünmeden kabul eden iki yıldızının da yeni sözleşmesinde indirime gidecek. Hem Fernando Muslera hem de Emre Akbaba Galatasaray ile imzalayacakları yeni kontratlarında yüzde 30’un üzerinde fedakarlık yapacak. İki oyuncunun bu tavırlarıyla takım arkadaşlarına da örnek olması bekleniyor.

Yeni sözleşmeyle sahalara dönecek

2021 Mayıs ayında kontratı sona erecek olan Muslera’nın 3 milyon 575 bin Euro olan garanti ücretinde pandemi nedeniyle yüzde 15 indirime gidilerek bu rakam 3 milyon Euro’ya düşürülmüştü. 6 aydır sahalardan uzak kalan Uruguaylı kaleciye Galatasaray’ın 2 yıllık yeni sözleşme ve garanti ücretinin de 2.2 milyon Euro’ya düşürülerek imzaları atmayı planladığı öğrenildi. Böylelikle Muslera devre arasında kaptanlık bandını taktığı Galatasaray ile sözleşmesini yenileyerek sahalara geri dönecek.

Emre'den de büyük fedakarlık

G.Saray taraftarının ‘Cimbom’un çocuğu’ tezahüratını yaptığı Emre Akbaba da yuvasında kalacak. Babel, Arda, Belhanda gibi yıldızların yokluğunda eline geçen şansı iyi kullanan Emre kendisine olan güveni de yeniden tazeledi. 1 milyon 750 bin Euro garanti ücreti olan ancak sözleşmesindeki döviz kuru sabitlenen Emre Akbaba’nın ücreti artık Türk Lirasına çevrilecek. Türk Lirası üzerinden yeni sözleşme sunulacak olan Emre’ye 7.5 milyon TL garanti ücret teklif etmesi bekleniyor.

Belhanda için henüz karar verilmedi

G.saray’da kontratı bitecek olan bir diğer isim Belhanda için ise henüz kesin karar verilmedi. Sarı kırmızılı kulüpte Fatih Terim’in her zaman verim almak istediği ve kazanmaya çalıştığı Belhanda ile alakalı karar önümüzdeki haftalarda verilecek. Faslı oyuncunun da garanti ücretinin düşürülerek yeni sözleşme imzalanması masadaki alternatiflerden biri.

250 TL'ye varan "Hoş Geldin Bonusu" Misli.com'da! Hemen üye ol...