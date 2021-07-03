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GeriFutbol Son Dakika Haberi... Galatasaray'dan Mostafa Mohamed açıklaması! 'İyiye gidiyor'
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Futbol
Haber Giriş: 03.07.2021 - 17:26 | Son Güncelleme:

Son Dakika Haberi... Galatasaray'dan Mostafa Mohamed açıklaması! 'İyiye gidiyor'

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Son Dakika Haberi... Galatasaray'dan Mostafa Mohamed açıklaması! 'İyiye gidiyor'

Galatasaray Kulübü Doktoru Yener İnce, hazırlık maçında sakatlanan Mostafa Mohamed'in durumu hakkında açıklamalarda bulundu.

Galatasaray Kulübü Doktoru Yener İnce, sakatlık yaşayan futbolcular hakkında bilgiler verdi.

İşte Yener İnce'nin sözleri;

Taylan 10 Temmuz'a kadar dinlenmek zorunda. Sonrasında idmanlara başlayacak.

Son dakika: Galatasaraydan 1. Lig ekibine transfer
Son dakika: Galatasaray'dan 1. Lig ekibine transfer!

HER GÜN DAHA İYİYE GİDİYOR

Mostafa Mohamed'in dizinde bir esneme oldu fakat bağlarında kopma ya da bir sıkıntı olmadı. Artık böyle paylaşacağız Florya'dan. Her gün daha iyiye gidiyor. Aldığımız reaksiyon son derece iyi. Beklediğimizden önce dönecek.

MARCAO OYNAYABİLİR

Marcao önümüzdeki maç takviminde hocamız Fatih Terim şans vermesi halinde oynayabilir.

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