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GeriFutbol Son Dakika Haberi | Galatasaray'dan koronavirüs testi açıklaması: 'Bir oyuncumuz pozitif'
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Haber Giriş: 29.10.2020 - 21:56 | Son Güncelleme:

Son Dakika Haberi | Galatasaray'dan koronavirüs testi açıklaması: 'Bir oyuncumuz pozitif'

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Son Dakika Haberi | Galatasaray'dan koronavirüs testi açıklaması: 'Bir oyuncumuz pozitif'
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Galatasaray, bir futbolcunun koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

İşte Galatasaray'dan yapılan açıklama;

Cumartesi günü karşılaşacağımız MKE Ankaragücü maçı öncesi Galatasaray Futbol takımı oyuncuları, teknik heyetimiz, performans, sağlık, idari ve destek kadrolarındaki çalışanlarımız için sponsor hastanelerimiz Medical Park ve Liv Hospital’ın katkılarıyla yapılan Covid 19 PCR testleri sonuçlanmış ve sadece bir oyuncumuzun test sonucu pozitif çıkmıştır.

Oyuncumuzun tedavi protokolü ve karantina süreci başlatılmıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Galatasaray Spor Kulübü

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