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GeriFutbol Son Dakika Haberi | Galatasaray'dan Karagümrük maçı sonrası kırmızı kart tepkisi! "İyi niyetli değildi"
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Haber Giriş: 18.12.2020 - 22:05 | Son Güncelleme:

Son Dakika Haberi | Galatasaray'dan Karagümrük maçı sonrası kırmızı kart tepkisi! "İyi niyetli değildi"

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Galatasaray Yardımcı Antrenörü Levent Şahin, Fatih Karagümrük'e 2-1 mağlup oldukları maçın ardından konuştu.

Süper Lig'de Fatih Karagümrük'e 2-1 mağlup olan Galatasaray'da yardımcı antrenör Levent Şahin, maç sonunda açıklamalarda bulundu.

İşte Levent Şahin'in sözleri; "Maalesef hocamız bugün atıldı. Bence diğer kulübelere de bakılmalı, diğer teknik adamlara da bakılmalı, ondan sonra olay değerlendirilmeli. Çok iyi niyetli değildi bu, yaşadığımız olaylar var, bazı söylemler var."

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