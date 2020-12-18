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Son Dakika Haberi | Galatasaray'dan Karagümrük maçı sonrası kırmızı kart tepkisi! "İyi niyetli değildi"
Galatasaray Yardımcı Antrenörü Levent Şahin, Fatih Karagümrük'e 2-1 mağlup oldukları maçın ardından konuştu.
Süper Lig'de Fatih Karagümrük'e 2-1 mağlup olan Galatasaray'da yardımcı antrenör Levent Şahin, maç sonunda açıklamalarda bulundu.
İşte Levent Şahin'in sözleri; "Maalesef hocamız bugün atıldı. Bence diğer kulübelere de bakılmalı, diğer teknik adamlara da bakılmalı, ondan sonra olay değerlendirilmeli. Çok iyi niyetli değildi bu, yaşadığımız olaylar var, bazı söylemler var."
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