Son Dakika Haberi... Galatasaray'dan flaş Oğulcan Çağlayan kararı! Rizespor'a ödeme yapıldı

Spor Arena / Tahir KUM - Oğulcan Çağlayan transferi konusunda Çaykur Rizespor'la anlaşmazlık yaşayan Galatasaray'dan flaş bir hamle geldi.

Sarı-kırmızılı kulüp, başarılı futbolcunun transferi için Karadeniz ekibine gün içerisinde 1.1 milyon euroluk bir ödeme yaptı.

BUGÜN ÖDEME YAPILDI

Daha önce Çaykur Rizespor'a TFF aracılığıyla 100 bin euroluk daha ödeme yapan Galatasaray, bugün yapılan yeni ödemeyle birlikte Oğulcan Çağlayan için somut bir adım daha atmış oldu.

Çaykur Rizespor, Galatasaray'ın bugün yaptığı 1.1 milyon euroluk ödeme sonrası daha önce yapılan protokolü yeniden inceleyerek bir değerlendirme yapacak. Karadeniz ekibinin yarın gün içerisinde konuyla ilgili resmi bir açıklama yapması bekleniyor.

GALATASARAY ANLAŞMAYI İPTAL ETMİŞTİ

Çaykur Rizespor, Oğulcan Çağlayan sürecinde Galatasaray ile yaşanan kriz hakkında resmi sitesinden bir açıklama yapmış ve sarı-kırmızılı kulüp ile yapılan anlaşmanın bozulduğunu duyurmuştu.

İşte Rizespor'un yaptığı açıklama;

"Oğulcan Çağlayan'ın devam eden sözleşmesini sezon bitmeden haksız olarak feshetmesi nedeniyle kulübümüz ile Futbolcu ve Galatasaray Spor Kulübü arasında yaşanan ihtilafın çözülmesi için Çaykur Rizespor ve Galatasaray Spor Kulübü yöneticileri iyi niyet çerçevesinde defalarca bir araya gelmiş, birçok farklı futbolcu üzerinde çözüm için anlaşma yolu aranmıştır.

Kulübümüzün iyi niyetli adımları ve başkanımız Tahir Kıran'ın dostane uzlaşmacı çözüm önerileri sonucunda, imza aşamasına gelinmiş ve ihtilafı tüm boyutlarıyla sonlandırmak konusunda mutabakata varılmıştır.

Ancak imza aşamasına gelen bu anlaşma, Galatasaray Spor Kulübü'nün son anda sözleşme şartlarını değiştirmek istemesi ve daha önce anlaşılan her konuda ibra koşulundan vazgeçmek istemesi üzerine bozulmuştur.

Geldiğimiz noktada, üzülerek görüyoruz ki sessizliğimiz yanlış anlaşılmakta, verdiğimiz haklı mücadele olduğundan başka mecralara çekilerek suni gündemler yaratılmaya çalışılmaktadır.

Tüm ihtilafın başlangıcını oluşturan futbolcunun fesih işleminin "layıkıyla yapılmadığını" bu süreç içinde Galatasaray Spor Kulübü yöneticileri ile yapılan görüşmelerde ve basına yansıyan açıklamalarda bir nevi itiraf edilerek verilen kararların ne kadar yerinde olduğu Galatasaray Spor Kulübü tarafından da kabul edilmiştir. Adı geçen futbolcunun daha henüz 21 yaşındayken federatif hakları kulübümüz tarafından Kayseri Erciyes Kulübü'nden 1 milyon 200 bin Euro transfer ücreti karşılığında alınmıştır. Talep edilen miktar da bununla doğru orantılı olarak 1 milyon 200 bin euro olarak belirlenmiş ve hukuki süreçte kulübümüz haklı bulunmuştur.

Henüz 2019-2020 sezonu bitmeden oyuncunun transferine müdahil olduğunu kabul edip "ceketin düğmesinin yanlış iliklendiğini" söyleyen Galatasaray gibi büyük bir camianın ve hukuktan sorumlu başkan yardımcısının, kulübümüzü bir tartışma ortamının içine çekmeye ve bunun üzerinden manipülasyon yapmaya çalışması yakışıksızdır.

İddiaların aksine bu sürece Çaykur Rizespor ve Galatasaray Spor Kulübü dışında hiçbir kişi ya da kuruluş dahil olmamıştır.

Buradan senaryo devşirerek Kulübümüzü ve futbolun diğer paydaşlarını töhmet altında bırakma çabası Türk futboluna ve adalete olan güvene zarar verecektir"

BURAK ELMAS'TAN TEPKİ: DİZ ÇÖKTÜRMEYE ÇALIŞIYORLAR

Galatasaray Başkanı Burak Elmas ve Başkan Yardımcısı Rezan Epözdemir, kulüp televizyonunda yaptıkları açıklamada Tahkim Kurulu'na açtıkları davaların geri çekilmesinin istendiğini söylemişti.

"Oğulcan olayı sadece Rizespor ile Galatasaray arasındaki durum değil" diyen Başkan Elmas, "Galatasaray'a diz çöktürmeye çalışılan, en son da oyuncusuna verilen cezayla tehdit etmeye kadar varan bir durum. Galatasaray'a karşı başlatılmış bir mücadele, Galatasaray'a diz çöktürme çabası var." ifadelerini kullanmıştı.

Elmas "Rizespor'da yeni bir yönetim geldi. Sayın Tahir Kıran'a camiadan büyük bir baskı var. Rizespor'la ilişkimizi normalleştirmeye çalışıyoruz. Bazı isimler bunu kan davası haline getirmişler. Bu baskıyı da Rizespor'a baskı yapıyorlar. Görüşmelerimiz bir aşamaya geldi. Kişilere bir suç duyurusunda bulunduk. Bir şekilde bazı oyuncuları kiralık ve bonservisiyle Rizespor'a verdik. Burada amacımız oyuncumuzu bir an önce sahaya döndürmek." şeklinde konuşmuştu.

"DAVAYI GERİ ÇEKMEMİZ İSTENDİ"

Elmas, Oğulcan Çağlayan davasının çözülebilmesi için Çaykur Rizespor ile anlaşmaya vardıklarını ancak imzalanacak protokolde TFF ve kurullarına açılan davaların kapatılması üzerine eklenen madde olduğunu söylemişti.

Elmas, "Bize bir takım duyumlar gelmeye başladı. Çarşamba günü elimize son bir protokol geldi. Rizespor'un avukatından bize gelen protokolden bize perşembe gününe kadar imzalanması gerektiği bilgisi geliyor ama cuma günü de imzalanabilir. Protokoldeki bir madde bizi şaşırttı. Rizespor'la karşılıklı davamız var. Tahkim Kurulu aleyhine yaptığımız davalardan feragat etmemiz istendi. Federasyon ve Tahkim Kurulu da işin içinde." diye konuşmuştu.

Elmas "Biz hiçbir olayı kişiselleştirmedik. Biz göreve geldikten sonra iyi niyetli çabamızla Türk futbolcu için çözüm odaklı olacağımızı belli ettik. Galatasaray'a karşı içeride bir lobi var. Bana kalırsa suç örgütü. Burada ilk kesilen ceza Galatasaray'dan alınmak istenen bir haraçtır. Kaynak aktarma cezasıdır." ifadelerini kullanmıştı.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Galatasaray ve Çaykur Rizespor arasında Oğulcan Çağlayan transferinde yaşanan ihtilaf nedeniyle TFF Uyuşmazlık Çözüm Kurulu, Karadeniz kulübü ile sözleşmesini haksız feshettiği gerekçesiyle ocak ayında 25 yaşındaki oyuncuya 6 maç men ve 1 milyon 200 bin euro para cezası vermişti.

OĞULCAN ÇAĞLAYAN'IN LİSANSI ÇIKMADI

Rizespor'un başvurusunun ardından TFF Uyuşmazlık Çözüm Kurulu Galatasaray'ın Rizespor'a 1 milyon 200 bin Euro ödemesini hükmederken, sarı-kırmızılılar da bu kararı Bölge Adliye Mahkemesi'ne taşımıştı. Bunun üzerine TFF, Çağlayan'ın lisansını çıkarmamıştı.

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