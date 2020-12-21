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Haber Giriş: 21.12.2020 - 16:15 | Son Güncelleme:

Son dakika haberi | Galatasaray'dan Etebo, Falcao, Babel ve Muslera açıklaması!

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Son dakika haberi | Galatasaray'dan Etebo, Falcao, Babel ve Muslera açıklaması!
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Göztepe maçı hazırlıklarını tamamlayan Galatasaray'da sakatlıkları süren Etebo, Radamel Falcao, Ryan Babel ve Fernando Muslera'nın son durumlarıyla ilgili açıklama geldi.

Galatasaray, Süper Lig'in 14. haftasında Göztepe ile yarın evinde oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

Kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirilen idmanda grup halinde dar alanda pas oyunu yapan oyuncular, ana bölümde taktik çalışma gerçekleştirdi.

ETEBO VE FALCAO'DA SON DURUM
Sağ üst arka adalesinde çekme hisseden Peter Etebo, çalışmayı yarıda bıraktı. Etebo'nun durumu yapılacak MR tetkiklerinin ardından netlik kazanacak. Sağ üst ön adale grubundaki ikinci derece zorlanma ve kanama nedeniyle tedavisine devam edilen Radamel Falcao, ısınma bölümünde takımla birlikte yer aldıktan sonra kendisi için hazırlanan program dahilinde kondisyoner eşliğinde saha adaptasyon çalışmalarına devam etti.

BABEL KONDİSYONER EŞLİĞİNDE ÇALIŞTI
Yeni tip koronavirüs karantina sürecini tamamlayan Ryan Babel, rehabilitasyon sürecinin yanı sıra sırt ağrıları nedeniyle özel bir program çerçevesinde salonda ve sahada kondisyonerle eşliğinde çalıştı.

MUSLERA'YA ÖZEL TEDAVİ
Fernando Muslera ise çalışmalarını programı dahilinde sürdürdü. Tecrübeli kalecinin pubis bölgesindeki osteitis pubise bağlı ağrıları nedeniyle bu bölgeye özel tedavisine başlandığı bildirildi.

 

Son dakika haberi | Galatasaraydan Etebo, Falcao, Babel ve Muslera açıklaması

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