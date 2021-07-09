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GeriFutbol Son Dakika Haberi... Galatasaray'dan ayrılan Etebo, Watford'a transfer oldu
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Futbol
Haber Giriş: 09.07.2021 - 17:33 | Son Güncelleme:

Son Dakika Haberi... Galatasaray'dan ayrılan Etebo, Watford'a transfer oldu

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Son Dakika Haberi... Galatasaray'dan ayrılan Etebo, Watford'a transfer oldu

Championship ekiplerinden Watford, geçen sezon Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen Peter Etebo'yu kadrosuna kattığını açıkladı.

Galatasaray'da geçtiğimiz sezonu kiralık olarak geçiren Peter Etebo'nun yeni takımı resmen duyuruldu.

Championship ekiplerinden Watford, bonservisi Stoke City'de olan Etebo'yu satın alma opsiyonuyla sezon sonuna kadar kiraladıklarını açıkladı.

Geçen sezon Galatasaray'da 29 maçta 1531 dakika süre alan Nijeryalı oyuncu, gol ya da asist katkısı yapamadı.

'DÖNEBİLİRİM' DEMİŞTİ AMA...

Geçtiğimiz günlerde geleceği hakkında açıklama yapan Etebo, "Gelecek sezon Galatasaray'da olup olmayacağımı, yeni bir takıma gidip gitmeyeceğimi bilmiyorum. Transfer döneminde her şey olabilir. " ifadelerini kullanmıştı.

Son Dakika Haberi... Galatasaraydan ayrılan Etebo, Watforda transfer oldu

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