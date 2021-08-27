Son Dakika Haberi... Galatasaray'dan Abdou Harroui hamlesi! Gedson Fernandes...

Gedson Fernandes transferi için bir süredir uğraşan Galatasaray'dan orta saha bölgesi için sürpriz bir hamle geldi.

VOLE'den Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Galatasaray, Sparta Rotterdam forması giyen Abdou Harroui için resmi teklif yaptı.

Orta sahaya transfer yapmak için sarı-kırmızılıların, Harroui konusunda istekli olduğu ve görüşmelerin sürdüğü belirtildi.

Merkez orta sahanın sağ kanat pozisyonunda da oynayabilen 1.82 boyundaki futbolcunun güncel transfer piyasa değeri ise 3.5 milyon euro olarak gösteriliyor.

Hollanda ekibiyle 2022'de sözleşmesi bitecek olan 23 yaşındaki futbolcu, geçtiğimiz sezon 34 maçta 6 gol attı ve 3 asist yaptı.