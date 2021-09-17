Son Dakika Haberi... Galatasaray'dan 249 milyon TL'lik sponsorluk anlaşması!

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Galatasaray, forma göğüs ve sırt sponsorluğu için ARTI Seyahat Acentesi ile anlaşmaya varıldığını borsaya bildirdi.

2021-22 sezonundan başlayarak; 5 sezon için, son 3 sezonu opsiyonlu olacak şekilde, 249.3 milyon TL'lik sponsorluk anlaşması imzalandığı açıklandı.

İşte Galatasaray'ın duyurusu;

Şirketimiz ile ARTI Seyahat Acentesi Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. (SIXT rent a car Türkiye) ve Magdeburger Sigorta A.Ş. arasında 2020-2021 futbol sezonundan itibaren sezonluk 29.000.000,00 TL + KDV karşılığında Futbol A Takımı forma göğüs ve sırt reklamı sponsorluk sözleşmesi imzalanmıştı.

Yönetim Kurulumuzun seçim döneminde stat ve forma sponsorlukları ile ilgili vermiş olduğu taahhütlerin gereği olarak forma göğüs ve sırt sponsorlukları için, ticari unvanı gizlilik gereği açıklanamayan bir başka firma ile son 3 sezonu opsiyonlu olmak üzere toplam 5 sezonluk bir projeksiyon üzerinde anlaşılmış ve anlaşılan mali şartlar, SIXT rent a car Türkiye ile imzalanan sözleşmenin 6.2 maddesindeki rüçhan hakkı uyarınca öncelikle SIXT rent a car Türkiye’ye teklif edilmiştir. SIXT rent a car Türkiye’nin bu teklifi kabul etmesi üzerine, şirketimiz ile SIXT rent a car Türkiye arasında, 2021-2022 futbol sezonundan başlamak kaydıyla son 3 sezonu opsiyonlu olmak üzere toplam 5 sezonluk 249.350.000,00 TL+KDV bedelle anlaşma sağlanmıştır.

Bu anlaşma kapsamında, forma göğüs ve sırt için belirlenen sponsorluk bedeli, sezonluk 29.000.000,00 TL+KDV’den, sezonluk ortalama 50.000.000,00 TL+KDV’ye yükseltilmiştir.

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Bu vesile ile dünyanın en önde gelen araç kiralama markalarından birisi olan SIXT rent a car Türkiye’ye teşekkür eder, bu anlaşmanın kulübümüze ve SIXT rent a car Türkiye’ye hayırlı olmasını temenni ederiz.

Bu anlaşmayla birlikte, seçim dönemindeki taahhütlerimize uygun olarak stadyum isim sponsorluğu anlaşmasının imza töreni Ekim ayı içerisinde yapılacaktır.

Gereği kamuoyunun bilgilerine saygılarımızla sunulur.