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Futbol
Haber Giriş: 01.06.2021 - 12:40 | Son Güncelleme:

Son dakika haberi: Galatasaray'da yönetim kurulu üyesi Oytun Özer istifa etti

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Son dakika haberi: Galatasaray'da yönetim kurulu üyesi Oytun Özer istifa etti

Galatasaray yönetim kurulu üyesi Oytun Özer, işlerinin yoğunluğu nedeniyle görevinden istifa etti.

Galatasaray'da yaklaşan seçim öncesi yönetimde bir istifa daha yaşandı. Sarı-kırmızılı kulüp, Oyun Özer'in yönetim kurulu üyeliğinden ayrıldığını duyurdu.

KAP'a yapılan açıklamada, "İşlerinin yoğunluğu nedeniyle Yönetim Kurulu Üyemiz Sayın Oytun Özer, 31.05.2021 tarihi itibariyle Yönetim Kurulu Üyeliği görevinden istifa ettiğini şirketimize bildirmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerine yer verildi.

Galatasaray'da birkaç gün önce de Maruf Güneş, başkan Mustafa Cengiz'in Fatih Terim'le ilgili açıklamalarından dolayı görevini bırakmıştı.

Son dakika haberi: Galatasarayda yönetim kurulu üyesi Oytun Özer istifa etti

Son dakika haberi: Galatasarayda yönetim kurulu üyesi Oytun Özer istifa etti

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