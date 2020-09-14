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Futbol
Haber Giriş: 14.09.2020 - 12:49 | Son Güncelleme:

Son Dakika Haberi | Galatasaray'da yeni transfer hedefi! Rota değişti...

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Son Dakika Haberi | Galatasaray'da yeni transfer hedefi! Rota değişti...
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Transfer çalışmalarını hızlandıran Galatasaray, Everton'da gözden düşen ve teknik adam Carlo Ancelotti'nin planları arasında yer almayan yıldız isim için girişimlerine başladı. İşte Galatasaray'dan son dakika transfer haberi...

17 Eylül Perşembe UEFA Avrupa Ligi ön eleme turunda Neftçi Bakü ile karşılaşacak Galatasaray, bu maç öncesinde yeni transferini duyurmak ve turu geçmek istiyor.

Sarı-kırmızılılarda son gelişmeler bu yöndeyken, Cimbom orta saha transferi için rota değiştirdi ve tekrar atağa kalktı.

Galatasarayda İdrissa Doumbia sesleri | Transfer Haberleri
Galatasaray'da İdrissa Doumbia sesleri | Transfer Haberleri

YENİ HEDEF MUHAMED BESİC

Galatasaray, orta saha transferi için aradığı ismi İngiltere Premier Lig'de bulundu. Sarı-kırmızılılar, Everton'da kariyerini sürdüren Muhamed Besic'i gündemine aldı. İngiliz temsilcisinin Allan'ı transfer etmesinden sonra Everton'da gözden düşen Besic, teknik adam Carlo Ancelotti'nin planları arasında yer almıyor.

Boşnak oyuncunun İngiltere'deki durumu bu yöndeyken, sarı-kırmızılılar sözleşmesinin bitimine 1 yıl kalan Boşnak oyuncuyu uygun bir bedelle kadrosuna katmak istiyor. 28 yaşındaki oyuncu geçtiğimiz sezon Sheffield United'da kiralık olarak forma giyerken, 13 maça çıktı ve 1 gol attı.

Son Dakika Haberi | Galatasarayda yeni transfer hedefi Rota değişti...

 

Son Dakika Haberi | Galatasarayda yeni transfer hedefi Rota değişti...

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