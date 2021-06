Son Dakika Haberi... Galatasaray'da transferdeki ilk hedefi Hakan Çalhanoğlu! Seçim öncesi açıkladı

Spor Arena / Ali Naci KÜÇÜK - Galatasaray'da başkan adaylarından İbrahim Özdemir, transfer politikası hakkında bilgi verdi.

Hakan Çalhanoğlu'nun kadroya katmak istediğini açıklayan Özdemir, "Transferde alakalı çalışmalarımız var. Benim gölümden geçen ilk futbolcu Hakan Çalhanoğlu. Galatasaraylılık duruşu ve Galatasaraylı oluşu ile. Ama imkanlar buna el verir mi, bilemem. Galatasaraylı ve Türk olması nedeniyle gönlümden geçen odur. İnşallah sponsor desteği ile Hakan Çalhanoğlu hedefimizdeki ilk futbolcudur" dedi.

Geçmişte transfer konusunda bazı hatalar yapıldığını dile getiren İbrahim Özdemir, şu ifadeleri kullandı:

Falcao ile Diagne’ye toplamda 30 milyon Euro’nun üzerinde para verildi. İki senede 10 kere oynayan Falcao için Divan Kurulu toplantısında yaptığım konuşmada “Almayın” demiştim. Kayıtlarda var... Gomis gidince golcü arayışına giren Galatasaray hiç istifade edemediği Diagne’yi getirdi. 13 milyon Euro bonservis parası verdi ve sonra yollamak zorunda kaldı. Kulüp idarecilerimiz Falcao’nun peşinde aylarca koştu.

300 milyonun sebebi bu

Ötesine berisine bakmadan, sadece kendi şöhretlerini perçinlemek adına yıllık 7 milyon Euro’yu oraya yığdılar. Şu anda 200-300 milyon TL acil para ihtiyacından bahsediyorlar ya; işte bu... Bu hesapsız, kitapsız yapılan şeyler. Peki bu yeni mi? Hayır. Belli bir zamandan beri, belki 15-20 senedir Galatasaray’ın bir türlü iyileşmeyen yarası. Yıllardır bu hesapsız kitapsız transferler yapılmasa; Galatasaray’a her açıdan faydalı olabilecek niteliklere sahip, her an satılarak gelire çevrilebilecek futbolcular transfer edilseydi, kulübümüz kesinlikle bu hallerde olmazdı.

