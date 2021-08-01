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Futbol
Haber Giriş: 01.08.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Son Dakika Haberi... Galatasaray'da transfer önceliği stoper! Tanganga...

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Luyindama’nın performansından memnun olmayan sarı kırmızılılar, Tanganga için Tottenham’a satın alma opsiyonu ile kiralama teklifini sundu.

Spor Servisi / Ali Naci KÜÇÜK - Sezon sonunda 11 futbolcusu ile yollarını ayıran ve şu ana kadar 7 transfere imza atan Galatasaray’da en az 4 bölgeye daha takviye yapılacak.

Cicaldau, Boey, Berkan, Barış Alper, Alparslan, Aytaç ve Van Aanholt’a imza attıran Aslan’da teknik direktör Fatih Terim, stoper, ön libero, kanat ve forvet olmak üzere dört kritik bölgeye daha oyuncu dahil edilmesi gerektiğinin altını çizdi.

İlk sırada stoper takviyesi yer alıyor. Zira Luyindama performansı ile sınıfta kalmış durumda. Nitekim Tottenham’ın genç oyuncusu Japhet Tanganga için İngiliz kulübüne satın alma opsiyonu ile kiralama teklifi yapıldı.

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Ayrıca Feghouli’den umudunu kesen ve yolları ayırmanın formüllerini arayan G.Saray, skorer özelliği olan bir kanat oyuncusu almak için çalışıyor. Gedson Fernandes için eylül ayına kadar bekleyecek olan yönetim, Benfica’nın önerdiği Gabriel’i de gündemine alırken, 6 numara yani ön libero mevkiine de takviye yapacak.

Diagne-Falcao ikilisinden en az biriyle yollarını ayırmakta kararlı olan Galatasaray’da forvet bölgesine de bir hamle yapılacak.

G.Saray’ın talip olduğu Tanganga geçen sezon 12 karşılaşmada şans bulabildi.

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