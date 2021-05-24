Son Dakika Haberi: Galatasaray'da transfer hareketliliği sürüyor! Fatih Terim'in durumu belirsiz ancak...

Ligin bitmesinin hemen ardından Başkan Mustafa Cengiz ve Teknik Direktör Fatih Terim arasında yaşanan gerginlik gün yüzüne çıkmıştı.

Düzenlediği basın toplantısında, kulübün başında olduğu süre boyunca sözleşmesi sona eren Fatih Terim'le çalışmayacağını belirten Mustafa Cengiz'e, deneyimli çalıştırıcıdan aynı sertlikte yanıt gelmezken sarı kırmızılılarda hocalık konusunda belirsizlik sürüyor.

İÇ TRANSFERDE İLK İMZA

Henüz teknik direktörlük konusunu netleştiremeyen sarı kırmızılılar, transferde ise boş durmuyor. İç transferde Brezilyalı stoper Marcao ile 2024 yılına kadar sözleşme uzatan Galatasaray, dış transfer için de kollarını sıvadı.

BONSERVİSSİ 2 OYUNCU

Kasımpaşa ile sözleşmesi sona eren Aytaç Kara ile söz kesen sarı kırmızılıların önümüzdeki günlerde oyuncuyla resmi sözleşme imzalaması beklenirken adı geçen bir diğer isim de Alpaslan Öztürk.

Göztepe'de gösterdiği performansla A Milli Takım'a kadar yükselen Alpaslan Öztürk, sözleşmesinin sona ermesinin ardından Ege temsilcisine veda ederken Galatasaray'la sözleşme imzalayacağı iddia ediliyor.

SOSYAL MEDYA HAMLESİ

Sözleşme imzalaması durumunda 2 oyuncuya bonservis ücreti ödemeyecek olan sarı kırmızılıların adı Meksikalı Johan Vasquez'le de anılırken oyuncudan flaş bir hamle geldi.

Görev başındayken Fatih Terim ve Galatasaray scout'larının olumlu rapor verdiği iddia edilen 22 yaşındaki savunmacı, sosyal medya hesabından yaptığı hamleyle transfer söylentilerini güçlendirdi.

Meksika ekiplerinden Pumas'ta forma giyen Johan Vasquez, sosyal medya hesabından sarı kırmızılı kulübü takibe aldı.

2019 yılında Monterrey'den Pumas'a 3.5 milyon avro bonservis bedeliyle transfer edilen Meksikalı savunmacı, kulübüyle bu sezon toplamda 39 maça çıkıp 1 gol, 1 asistlik katkı yaptı.