Son Dakika Haberi | Galatasaray'da Taylan Antalyalı'dan savunma itirafı

Taylan'ın açıklamaları şöyle:

"Defansif anlamda pozisyonlar verdik bugün bunlara dikkat etmeliyiz. Çok fazla da pozisyon bulduk ve 3 tanesini değerlendirdik. Bugün galip gelmek çok önemliydi. Selçuk İnan ile çalışmak benim için büyük şans. Kendisiyle birlikte de oynadık. Onu tanıdığım için, çalışma fırsatı bulduğum için mutluyum. Bugün de onunkilere benzer bir pas attım asist oldu. Beni de tebrik etti. Çok mutluyum."

"Geçen sezon farklı mevkilerde oynadım. Nerede oynadığımın önemi yok, takıma fayda vermeye çalışıyorum. Bu sezon farklı bir mevkideyim ve elimden geleni yapıyorum. İyi de oynadığımı düşünüyorum. Arkadaşlarımın da bana yardımı çok fazla. İyi oynuyoruz takım olacak."