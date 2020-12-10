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GeriFutbol Son Dakika Haberi | Galatasaray'da Taylan Antalyalı'dan itiraf! 'Kolay olmadı'
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Futbol
Haber Giriş: 10.12.2020 - 07:00 | Son Güncelleme:

Son Dakika Haberi | Galatasaray'da Taylan Antalyalı'dan itiraf! 'Kolay olmadı'

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Son Dakika Haberi | Galatasaray'da Taylan Antalyalı'dan itiraf! 'Kolay olmadı'
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Galatasaray'ın orta saha oyuncusu Taylan Antalyalı, bu sezonki performansını ve sarı-kırmızılı kulübe transfer sürecini değerlendirdi.

Galatasaray'da bu sezon gösterdiği performansla büyük beğeni toplayan Taylan Antalyalı, “Kendimi her zaman buraya ait hissettim, burada bulunmasam bile.

Burada ikinci senem ve daha fazla buraya ait hissediyorum. Bu performansıma yansıyor” dedi.

Webaslan vasıtasıyla taraftarların sorularını yanıtlayan başarılı futbolcu “Buraya gelmek kolay olmadı. Herkes her zaman yukarı doğru gitmek ister ama insan sıkıntılı dönemler yaşayabiliyor. O dönemlerde pes etmemek ve onlardan tecrübe edinmek çok önemliydi. Çok şükür ki şu an buradayım” diye konuştu.

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