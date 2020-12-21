Son dakika haberi | Galatasaray'da sözleşmesi bitecek 9 isme mesaj: İyi oynayın imzayı atın

Galatasaray'ın Karagümrük ile oynadığı maçta aldığı mağlubiyet yönetimi farklı bir karara itti. Daha önce sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan 9 oyuncuyla masaya oturmayı planlayan yönetim, Fatih Terim'den de aldığı görüş doğrultusunda bu işi sezon sonuna bırakma kararı aldı.

9 OYUNCUNUN DURUMU BELİRSİZ

Cimbom'da sezon sonunda Arda Turan, Ryan Donk, Muslera, Ömer Bayram, Younes Belhanda, Martin Linnes, Şener Özbayraklı, Emre Taşdemir ve Emre Akbaba'nın sözleşmesi sona eriyor. Yönetim daha aldığı kararda geri adım atarak futbolculara, "İyi oynayın imzayı atın" mesajı gönderdi. Buna göre kalan süreç içinde iyi performans gösterenlerle devam edilecek.

KİRALIKLAR DA BİLMECE GİBİ

Etebo ve Saracchi gibi kiralık oynayan oyuncuların durumu da performansa bağlı. Başarılı olanlar için yönetim kulüplerine teklifte bulunacak. G.Saray'da sözleşmesi biten oyuncuların durumları performansına bağlı. (Takvim)

Misli.com'a üye ol, Sanal Oyun kuponu yap, 10 TL kazan! Sadece Misli.com'da, hemen üye ol...