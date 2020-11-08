Son Dakika Haberi | Galatasaray'da Sofiane Feghouli'den Arda Turan itirafı!
Galatasaray'ın Cezayirli yıldızı Sofiane Feghouli, Sivasspor'u 2-1 mağlup ettikleri maçın ardından konuştu.
Süper Lig'de Sivasspor'u 2-1 mağlup eden Galatasaray'da Sofiane Feghouli, maç sonunda açıklamalar yaptı.
Mücadeleyi değerlendiren Feghouli, "Açıkçası çok mutluyum. Arda olsun Belhanda olsun oyunumuzdan keyif aldık. Büyün yakım olarak iyiydik ve iyi bir sonuçla ayrılıyoruz." dedi.
Feghouli sözlerini, "Arda Turan hem içeride hem de dışarıda bize liderlik ediyor" ifadeleriyle tamamladı.
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