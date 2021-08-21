Son Dakika Haberi... Galatasaray'da Sofiane Feghouli gelişmesi! İspanyollar duyurdu

Spor Arena Dış Haber - Galatasaray'da daha önce başkan Burak Elmas tarafından takımdan ayrılmasını istediği oyunculardan biri olduğu açıklanan Sofiane Feghouli için flaş bir iddia ortaya atıldı.

İspanya basını; Cezayirli yıldızın, İspanya'ya geri dönmeye yakın olduğu belirtildi.

Haberde; İspanya 2. Lig takımlarından Valladolid ve Almeira'nın, Feghouli ile görüşmelerde bulunduğu kaydedildi.

31 yaşındaki futbolcunun özellikle Almeira'nın projesini beğendiği ve Endülüs'e dönmeye sıcak baktığı vurgulandı.

TEKLİFLERİ GERİ ÇEVİRMİŞTİ

Galatasaray Yönetimi'nin 3.8 milyon euro garanti ve bonuslarla beraber 4.1 milyon euroya ulaşan maaşı nedeniyle yollarını ayırmak istediği Feghouli şu ana kadar gelen tüm teklifleri geri çevirmişti.