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Futbol
Haber Giriş: 15.08.2021 - 10:17 | Son Güncelleme:

Son Dakika Haberi... Galatasaray'da Sofiane Feghouli çıkmazı! Terim ve yönetim...

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Son Dakika Haberi... Galatasaray'da Sofiane Feghouli çıkmazı! Terim ve yönetim...

Galatasaray'da yüksek maliyeti nedeniyle satış listesine konulan Cezayirli yıldız Sofiane Feghouli’yi yönetim göndermek istiyor. Ancak Fatih Terim, satılana kadar oyuncusundan faydalanma niyetinde. St.Johnstone'a İskoçya'da attığı golle turun geçilmesinde pay sahibi olan Feghouli konusunda yönetimin aldığı kararda değişiklik yok.

Geçen sezon yüzde 15 indirime yanaşmadığı için Mustafa Cengiz başkanlığındaki yönetimle FIFA'lık olan Sofiane Feghouli nisan ayında da Fatih Terim'le kavga etmişti. Geçen sezon 1-1 biten Trabzonspor maçının devre arasında kendisini oyundan alan hocasına tepki gösteren, su şişelerini duvara fırlatan Feghouli, son 6 haftada 1 dakika süre alamamıştı. Cezayirli yıldız ve Terim arasındaki buzlar İskoçya'da eridi.

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St.Johnstone'a İskoçya'da attığı golle turun geçilmesinde pay sahibi olan Feghouli konusunda yönetimin aldığı kararda değişiklik yok. Bonuslarla 4 milyon Euro'yu aşan yıllık maliyetinden dolayı yıldız oyuncuyla yolların ayrılması planlanıyor.

Ancak Fatih Terim, bu süreçte 31 yaşındaki oyuncudan faydalanmaya devam edecek ve oyuncunun değeri düşmeyecek.(Sabah)

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