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Son Dakika Haberi... Galatasaray'da Sivasspor maçı öncesi Marcao sürprizi! Sakatlık...

#Galatasaray#Marcao#Süper Lig
Son Dakika Haberi... Galatasarayda Sivasspor maçı öncesi Marcao sürprizi Sakatlık...

Galatasaray, Lazio maçı öncesinde ısınma bölümünde ağrı hisseden ve buna rağmen 90 dakika oynayan Marcao'nun Sivasspor maçında forma giyemeyebileceğini açıkladı.

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UEFA Avrupa Ligi'nde Lazio ile 0-0 berabere kalarak grubu lider tamamlayan Galatasaray'da performansıyla takdir toplayan Marcao için flaş bir açıklama geldi.

Sarı-kırmızılılar, Lazio maçı öncesinde ısınma bölümünde ağrı hisseden ve buna rağmen 90 dakika oynayan Marcao'nun Sivasspor maçında forma giyemeyebileceğini duyurdu.

İşte Galatasaray'ın açıklaması;

Lazio maçı öncesindeki ısınma bölümünde sol kasık (adductor) adale grubunda ağrı hissederek ısınmayı yarıda bırakan Marcao Teixeira, soyunma odasında yapılan tedavi sonrası karşılaşmada 90 dakika görev almıştı. Müsabakanın ardından tedavisine başlanan oyuncumuzun, Sivasspor maçında forma giyip giymeyeceğinin kararı risk/analiz karşılaştırılmasına göre verilecek.

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#Galatasaray#Marcao#Süper Lig

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