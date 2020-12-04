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Haber Giriş: 04.12.2020 - 20:11 | Son Güncelleme:

Son Dakika Haberi | Galatasaray'da sevindiren Taylan Antalyalı gelişmesi

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Son Dakika Haberi | Galatasaray'da sevindiren Taylan Antalyalı gelişmesi
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Galatasaray, Hatayspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamlarken, Taylan Antalyalı takımla çalışmalara katıldı.

Florya Metin Oktay Tesisleri Jupp Derwall Antrenman Sahası’ndaki antrenmana ısınma hareketleri ile başlandı. Daha sonra pas oyunları oynandı.

Antrenmanın ana bölümünde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde taktik çalışma yapıldı. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

Taylan Antalyalı, antrenmanda takımla birlikte çalışmalara katıldı. Fernando Muslera, kaleci antrenörü eşliğinde sahada özel bir antrenman yaptı.

Marcelo Saracchi ve Radamel Falcao, kendileri için hazırlanan özel program dâhilinde çalıştı.

Okan Kocuk, Younes Belhanda, Arda Turan ve Ryan Babel, ilk kez takımla birlikte çalışmalara katıldı.

İzolasyon süreci yarın tamamlanacak olan Omar Elabdellaoui’nin idman programı daha sonra belirlenecek.

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