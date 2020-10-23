Son Dakika Haberi | Galatasaray'da Seri sesleri! Dönmek istiyor

Fatih Terim'in ısrarla istemesine rağmen, Fulham'la bonservis konusunda anlaşamayan ve yaz transfer döneminde Galatasaray'a gelemeyen Seri, ocak ayında yeniden sarı kırmızılı formayı giyebilir.

Fulham, lig kadrosuna almadığı ve 2.8 milyon euro garanti ücret verdiği tecrübeli oyuncunun gidişine izin verecek. Sabah'ta yer alan habere göre; Seri, menajeri Franklin Mala'ya "Galatasaray'a dönmek istiyorum" dedi.

FATİH TERİM ÇOK İSTİYOR

Fatih Terim, Fenerbahçe derbisi sonrası 'geriden oyun kuran' anlamını taşıyan 'regista' kelimesini kullanıp Seri'yi istediğini söylemişti. Galatasaray'ın Seri'yi 6 aylığına kiralamaya sıcak baktığı öğrenildi. Hatırlanacağı üzere Fatih Terim'in kadrosunda görmeyi çok istediği Seri için Galatasaray, yeniden kiralama yöntemine başvurmuştu. Yıldız oyuncunun Galatasaray'a gelmeye hazır olduğu öğrenilirken, Fulham'ın istediği yüksek bonservis sonrası transfer görüşmeleri durmuştu.

GALATASARAY'DA 37 MAÇA ÇIKTI

Başarılı oyuncu geçen sezon Galatasaray'da 37 maça çıktı. Seri söz konusu mücadelelerde 2 gol, 3 asistlik performansıyla beğeni kazandı. Seri, Fulham'da bu sezon sadece 2 Lig Kupası maçında 118 dakika forma giyebildi.

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