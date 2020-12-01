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Futbol
Haber Giriş: 01.12.2020 - 19:09 | Son Güncelleme:

Son Dakika Haberi | Galatasaray'da seçim iptal edildi

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Son Dakika Haberi | Galatasaray'da seçim iptal edildi
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Galatasaray, Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu'nun iptal edildiğini resmen açıkladı.

Galatasaray Kulübü, 19-26 Aralık’ta yapılması planlanan Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu’nun Covid-19 salgını nedeniyle iptal edildiğini ve 1 Mart 2021’e kadar yapılamayacağını açıkladı.

Sarı kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığının 27.11.2020 tarih, Z-89780865-153-19961 sayılı genelgesi ile Covid 19 salgını nedeniyle Dernek Genel Kurullarının 01.03.2021 tarihine kadar yapılmaması gerektiği bildirilmiştir. Yukarıda belirtilen ilgili genelge uyarınca; 01.12.2020 tarihli ve 48 sayılı yönetim kurulu toplantısında; 19 -26 Aralık 2020 tarihinde Olağanüstü Seçim Genel Kurul Toplantısı yapılmasına dair 10 Kasım 2020 tarih ve 45 sayılı yönetim kurulu kararının iptaline karar verilmiştir" ifadeleri yer aldı.

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