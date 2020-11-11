Son Dakika Haberi | Galatasaray'da seçim ne zaman yapılacak? 'Mayıs ayında...'

Muhabirimiz Ali Naci Küçük, Spor Arena'nın Instagram hesabının canlı yayınında Uğur Yapıcı'nın sorularını yanıtladı.

İşte Ali Naci Küçük'ün açıklamaları;

Galatasaray'da seçim olup olmayacağı belli değil. Muhalefet, bu açıklamanın geçersiz olduğunu düşünüyor. Galatasaray Kulübü, genel kurul izni için başvuru yapıldığını açıkladı. Bu izinlerin alınması pek mümkün görünmüyor. Daha seçim olup olmayacağını bilmiyoruz. Bence Mayıs ayında bir seçim gerçekleşecek. 1 Aralık'a kadar Dernekler Masası'nın izin vermediği açıklanmıştı. Seçimler mutlaka Galatasaray Lisesi'nde gerçekleşmek zorunda. Tüzüğü çok iyi bilen hukukçularla konuştum.

İZİN VERİLME İHTİMALİ ÇOK DÜŞÜK

Seçimin Galatasaray Lisesi'nde gerçekleşmesi mecburi bir kural. Bu sebeple üyeler, karara ciddi bakmıyor. Hem İçişleri Bakanlığı hem Milli Eğitim Bakanlığı'ndan izin alınması gerekiyor. Üyeler bunu pek mümkün görmüyor. Ben de böyle düşünüyorum. Pandemi döneminde böyle bir kurula izin verilme ihtimali çok ama çok düşük.

Burak Elmas ve Metin Öztürk'ün uzun süredir seçim çalışması içerisinde olduğunu söylemek gerekiyor. Özellikle Burak Elmas'ın oluşturduğu yönetim kurulunda önemli kişilerle anlaştığını söyleyebiliriz. Mustafa Cengiz'in Dursun Özbek karşısında ilk seçimi kazandıran kilit isimlerden biri olan Celal Açar da Metin Öztürk'ün listesinde yer alıyor.

SEÇİM MAYIS AYINDA GERÇEKLEŞECEKTİR

Ali Fatinoğlu da uzun süredir bu göreve aday. Açıkçası bu derenin altından çok su akar. Aralık ayında seçimin olmasına ihtimal vermiyorum. Mayıs ayında gerçekleşecektir.

Yıllar önce Ünal Aysal görevi bıraktığında Duygun Yarsuvat'ın yönetim kurulu yalnızca bir gecede oluşturuldu. Ali Dürüst, Abdurrahim Albayrak, Dusun Özbek Ural Aküzüm gibi isimler yönetim kurulunda yer alıyordu. Yine hızlı bir şekilde pozisyon alınacaktır.

Galatasaraylı iş adamları biraz yönetimde yer almaktan çekiniyor. Bu da zamanında Adnan Polat'ın ibra edilmemesidir. Bu durum, bazı insanları Galatasaray'da başkanlık yapma düşüncesini değiştirdi. Bu sebeple Ali Sabancı'nın başkan adayı olacağını düşünmüyorum. Aslında Galatasaray'ın kendi Ali Koç'unu bulması lazım. Çok ciddi finansal, mali sorunlar var. Yeni başkanı ciddi meseleler bekliyor. Ekonomi profesörlerinin, çok önemli iş adamlarının yer aldığı bir listeye ihtiyaç var.

EN BÜYÜK MİMARI FATİH TERİM

Fatih Terim tamamen saha içine konsantre olmuş durumda. Bu tarz olaylar her zaman hocayı daha çok hırslandırmıştır. Galatasaray'ın kriz sonrası 3'te 3 yaptığını da görüyoruz. Kaostan 9 puanla çıkmayı başardılar. Bunun en büyük mimarı da Fatih Terim. Seçimin Mayıs ayında yapılması da futbol takımı için daha faydalı olacaktır. Galatasaray'da devre arasında yapılması istenen birçok transfer var.

Mustafa Cengiz geçirdiği rahatsızlıktan sonra iki kez ameliyat oldu. Bu süreçte Abdurrahim Albayrak ve Yusuf Günay, Cengiz'e 'Görevi bırakalım' şeklinde tavsiyede bulundu. Başkan bunu kabul etmedi. Eğer Galatasaray erken seçime gidecekse o dönem gitmeliydi. Eğer seçim yapılsaydı Mustafa Cengiz ve yönetimi kahramanca alkışlanırdı. Ancak şu an yönetim, ibrasızlık tehlikesiyle de karşı karşıya.

HALDUN ÜSTÜNEL GÖREV ALACAK MI?

Haldun Üstünel bu dönemde çalışabilir. Kendini yakın hissettiği, başarılı olacağına inandığı bir yönetim kurulu listesi oluşursa Haldun Üstünel de göreve gelir. Ancak başarılı olacağına inandığı bir liste görmezse görev almaz. Başkan Cengiz'in seçime girip girmemesi de diğer isimlerin vereceği kararı etkileyecek.

ALİ AKMAN AVRUPA'YA GİDEBİLİR

Galatasaray'ın Ali Akman'ı şimdi değil, sezon başında alması gerekirdi. Birçok kulübün oyuncuyu takibe aldığını söylemeliyiz. Bu transferin artık Galatasaray için daha zor olduğu görülüyor. Sezon sonunda bonservisi elinde olacak. Ali Akman da Süper Lig'de oynamadan Avrupa'ya giden isimlerden biri olacağını düşünüyorum.

Sörloth'un bonservisle verileceğini düşünmüyorum. Galatasaray ancak kiralık yoluna başvurabilir. Ancak Leipzig'in Marcao takasına sıcak bakacağına inanmıyorum.