Son Dakika Haberi | Galatasaray'da sahne sırası gözden düşen Donk ve Linnes'te

Luyindama’nın sakatlanmasının ardından Fatih Terim, Marcao’nun partneri olarak Ryan Donk’u oynatmaya hazırlanıyor. Omar’ın korona testi pozitif çıkmasının ardından da sağ bekte Martin Linnes görev yapacak.

Galatasaray’da geçtiğimiz sezon teknik direktör Fatih Terim’in en güvendiği ve kaptanlığı teslim ettiği oyunculardan Ryan Donk ile Martin Linnes ilk 8 hafta itibarı ile gözden düşse de bu ikiliyi 9. haftadaki Kayserispor maçında kritik bir görev bekliyor. Tecrübeli hocanın kazandığı ve stoper, orta saha hatta forvet bölgesinde dahi görev verdiği Ryan Donk bu sene kulübeye hapsoldu. 2019-20 sezonunda ilk 8 haftada 240 dakika görev alan Hollandalı futbolcu, bu yıl yalnızca 47 süre alabildi. Bu sezon ilk 11’e girmeyi başaramayan Donk’un da bu durum moralini bozsa da Luyindama’nın milli takım kampında yaşadığı sorun Hollandalı oyuncunun formasına kavuşma yolunu açtı.

Luyindama riske edilmeyecek

En geç yarın İstanbul’a gelecek olan ve kasığından sakatlanan Luyindama’nın bir an önce takıma kazandırılması hedeflenirken Terim’in, Kayserispor maçında formda olan oyuncusunu riske atmayıp defansta Donk’a bu kez 11’de yer vermesi bekleniyor. Yine Saracchi’nin yokluğunda sol bekte formayı Emre Taşdemir’e kaptıran Linnes de Kayseri maçına ilk 11’de başlayacak. Koronavirüs testi pozitif çıkan Omar’ın yokluğunda Norveçli futbolcu sağ bekte görev yapacak. Donk bu sezon ligde hiç 11’e giremezken Linnes ise 8 maçın 2’sinde şans buldu.