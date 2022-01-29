Son Dakika Haberi... Galatasaray'da Roman Bürki transferi rafa kalktı!

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Galatasaray'da kaleci bilinmezliği devam ediyor. Muslera'nın sakatlığı döneminde kalesinde sorunlar yaşayan ve Okan Kocuk' geri alma konusunda Giresunspor ile anlaşamayan Galatasaray'a bir kötü haber de Bürki transferinde geldi.

Sarı-kırmızılılar, transferinde sona yaklaştığı Borussia Dortmund'un file bekçisi Roman Bürki ile anlaşmaya varamadı.

İsviçre basınında yer alan habere göre; Galatasaray, Bürki transferinden vazgeçti ve görüşmeler sona erdi.

Tarafların para konusunda anlaşmazlıklar yaşadığı belirtildi.

BU SEZON SÜRE ALAMADI

Borussia Dortmund ile 2023'e dek sözleşmesi bulunan 31 yaşındaki Bürki, Bundesliga ekibinde 209 maçta forma giydi ve 263 gol yedi. İsviçreli kaleci bu sene süre alamadı.

BURAK ELMAS 'ANLAŞTIK' DEMİŞTİ

Başkan Burak Elmas dün yöneticilerle gerçekleştirdiği toplantıda, "Muslera sakatken yerini doldurabilecek bir kaleci alacağız. Roman Bürki için oyuncu tarafı ile anlaştık." açıklamasını yapmıştı.

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