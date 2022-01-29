Son Dakika Haberi... Galatasaray'da Roman Bürki transferi rafa kalktı!

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde sır perdesi aralanıyor Görüntüler ilk kez CNN Türkte yayınlandıMahmutyazıcıoğlu cinayetinde sır perdesi aralanıyor! Görüntüler ilk kez CNN Türk'te yayınlandı#Şafak Mahmutyazıcıoğlu
Vitor Pereirayı yıkan haber İmza atacak derken Evertondan ters köşe karar...Vitor Pereira'yı yıkan haber! İmza atacak derken Everton'dan ters köşe karar...#Vitor Pereira
Zamanla yarış başladı En yetkili isim doğruladı: İşte ilk görüntü...Zamanla yarış başladı! En yetkili isim doğruladı: İşte ilk görüntü...#F-35C
Kovid-19da son durum: Vakalarda yeni zirveKovid-19'da son durum: Vakalarda yeni zirve!#Koronavirüs
Erdoğandan ekonomi mesajı: Faizi indiryoruz, enflasyon daha da düşecekErdoğan'dan ekonomi mesajı: Faizi indiryoruz, enflasyon daha da düşecek#Cumhurbaşkanı
Galatasarayda Roman Bürki transferi rafa kalktıGalatasaray'da Roman Bürki transferi rafa kalktı!#Transfer
Sahipsiz pitbull ortalığı birbirine kattı İlk müdahaleyi vatandaşlar yaptıSahipsiz pitbull ortalığı birbirine kattı! İlk müdahaleyi vatandaşlar yaptı#Pitbull
Adalet Bakanlığında görev değişimi... Gül görevi Bozdağa devrettiAdalet Bakanlığı'nda görev değişimi... Gül görevi Bozdağ'a devretti#Adalet Bakanlığı
Akıllı telefon kullananlar dikkat Her 4 kişiden birinde görülüyor...Akıllı telefon kullananlar dikkat! Her 4 kişiden birinde görülüyor...#Akıllı Telefon
TBMM Başkanı CNN TÜRKte AİHM, Türkiyeye karşı ölçüyü kaçırdıTBMM Başkanı CNN TÜRK'te! 'AİHM, Türkiye'ye karşı ölçüyü kaçırdı'#TBMM
İyi bir gece uykusunun sırrı neİyi bir gece uykusunun sırrı ne? #Sağlık
Ailesi ayakkabısına kadar soyulduğunu iddia etmişti... İfadesi herkesi şaşkına çevirdiAilesi ayakkabısına kadar soyulduğunu iddia etmişti... İfadesi herkesi şaşkına çevirdi#Berkay Köklü
Yeğeninin ölümüne neden olmuştu İlk kez hakim karşısındaYeğeninin ölümüne neden olmuştu! İlk kez hakim karşısında#İzmir
1800lü yıllarda ahlaksızlık diyerek yasaklamışlardı... Dansın intikamı1800'lü yıllarda ahlaksızlık diyerek yasaklamışlardı... Dansın 'intikamı'#Tahiti
Koca ülkeyi 70 yıldır yönetiyor ama bir tek o dört kişiye söz geçiremediKoca ülkeyi 70 yıldır yönetiyor ama bir tek o dört kişiye söz geçiremedi#Kraliçe 2. Elizabeth
HABERLERSpor Arena Haberleri Futbol Haberleri

Son Dakika Haberi... Galatasaray'da Roman Bürki transferi rafa kalktı!

#Transfer#Galatasaray#Bürki
Son Dakika Haberi... Galatasarayda Roman Bürki transferi rafa kalktı

Galatasaray'ın Borussia Dortmund ve oyuncuyla anlaşma noktasına geldiği Roman Bürki transferi iptal oldu.

Haberin Devamı

Galatasaray'da kaleci bilinmezliği devam ediyor. Muslera'nın sakatlığı döneminde kalesinde sorunlar yaşayan ve Okan Kocuk' geri alma konusunda Giresunspor ile anlaşamayan Galatasaray'a bir kötü haber de Bürki transferinde geldi.

Sarı-kırmızılılar, transferinde sona yaklaştığı Borussia Dortmund'un file bekçisi Roman Bürki ile anlaşmaya varamadı.

Gözden Kaçmasın

Bafetimbi Gomisin menajerinden Galatasaray açıklamasıBafetimbi Gomis'in menajerinden Galatasaray açıklaması! Haberi Görüntüle

İsviçre basınında yer alan habere göre; Galatasaray, Bürki transferinden vazgeçti ve görüşmeler sona erdi.

Tarafların para konusunda anlaşmazlıklar yaşadığı belirtildi.

BU SEZON SÜRE ALAMADI

Borussia Dortmund ile 2023'e dek sözleşmesi bulunan 31 yaşındaki Bürki, Bundesliga ekibinde 209 maçta forma giydi ve 263 gol yedi. İsviçreli kaleci bu sene süre alamadı.

BURAK ELMAS 'ANLAŞTIK' DEMİŞTİ

Başkan Burak Elmas dün yöneticilerle gerçekleştirdiği toplantıda, "Muslera sakatken yerini doldurabilecek bir kaleci alacağız. Roman Bürki için oyuncu tarafı ile anlaştık." açıklamasını yapmıştı.

Haberin Devamı

Haberle ilgili daha fazlası:
#Transfer#Galatasaray#Bürki

BAKMADAN GEÇME!

Eda Taşpınarın panik anları... Arkasından bakakaldı

Eda Taşpınar'ın panik anları... Arkasından bakakaldı

#Eda Taşpınar
Sınırın sıfır noktasında hazırlık: Ruslar gelirse savaşırız

Sınırın sıfır noktasında hazırlık: Ruslar gelirse savaşırız

#Ukrayna
1800lü yıllarda ahlaksızlık diyerek yasaklamışlardı... Dansın intikamı

1800'lü yıllarda ahlaksızlık diyerek yasaklamışlardı... Dansın 'intikamı'

#Tahiti

BAKMADAN GEÇME!

Eda Taşpınarın panik anları... Arkasından bakakaldı

Eda Taşpınar'ın panik anları... Arkasından bakakaldı

#Eda Taşpınar
Sınırın sıfır noktasında hazırlık: Ruslar gelirse savaşırız

Sınırın sıfır noktasında hazırlık: Ruslar gelirse savaşırız

#Ukrayna
1800lü yıllarda ahlaksızlık diyerek yasaklamışlardı... Dansın intikamı

1800'lü yıllarda ahlaksızlık diyerek yasaklamışlardı... Dansın 'intikamı'

#Tahiti