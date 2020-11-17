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Futbol
Haber Giriş: 17.11.2020 - 22:02 | Son Güncelleme:

Son Dakika Haberi | Galatasaray'da Radamel Falcao ve Luyindama açıklaması

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Son Dakika Haberi | Galatasaray'da Radamel Falcao ve Luyindama açıklaması
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Süper Lig'in 9. haftasında 23 Kasım Pazartesi günü Hes Kablo Kayserispor'u konuk edecek Galatasaray, hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.

Teknik çalışmayla devam eden idmanda sınırlı alanda pas oyunları oynandı. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketleriyle tamamlandı.

Uruguaylı futbolcu Marcelo Saracchi ile milli takım kampından dönen Norveçli oyuncu Martin Linnes, takımla çalıştı.

Falcao'nun tedavisi devam ediyor

Kasık adalesinde yaşadığı sakatlık nedeniyle milli takım kadrosundan çıkarılan ve İstanbul'a dönen Demokratik Kongolu futbolcu Christian Luyindama'nın tedavisine başlandı. Kolombiyalı oyuncu Radamel Falcao'nun tedavisine ise devam edildi.

Galatasaray, yarın yapacağı antrenmanla Hes Kablo Kayserispor müsabakasının hazırlıklarını sürdürecek.

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