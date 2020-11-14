Son Dakika Haberi | Galatasaray'da Radamel Falcao müjdeyi verdi! Dönüyor

Sarı kırmızılıların yıldız golcüsü, Kolombiya basınına sakatlığı hakkında açıklamalarda bulundu.

Rehabilitasyon sürecinin iyi geçtiğini belirten Falcao, "Kendimi çok daha iyi hissediyorum. Rehabilitasyon süreci çok iyi geçti.

Spor salonunda çalışıyorum ve kısa süre içinde döneceğim. Bütün çalışmalarım olumlu geçti." diye konuştu.