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GeriFutbol Son Dakika Haberi | Galatasaray'da Radamel Falcao müjdeyi verdi! Dönüyor
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Futbol
Haber Giriş: 14.11.2020 - 19:35 | Son Güncelleme:

Son Dakika Haberi | Galatasaray'da Radamel Falcao müjdeyi verdi! Dönüyor

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Son Dakika Haberi | Galatasaray'da Radamel Falcao müjdeyi verdi! Dönüyor
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Galatasaray'ın Kolombiyalı yıldızı Radamel Falcao, yaptığı açıklamada sakatlığının iyiye gittiğini ve yakın zamanda takıma döneceğini açıkladı.

Sarı kırmızılıların yıldız golcüsü, Kolombiya basınına sakatlığı hakkında açıklamalarda bulundu.

Rehabilitasyon sürecinin iyi geçtiğini belirten Falcao, "Kendimi çok daha iyi hissediyorum. Rehabilitasyon süreci çok iyi geçti.
Spor salonunda çalışıyorum ve kısa süre içinde döneceğim. Bütün çalışmalarım olumlu geçti." diye konuştu.

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