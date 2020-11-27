Son Dakika Haberi | Galatasaray'da Radamel Falcao için karar günü!

Spor Arena / Ali Naci KÜÇÜK - G.Saray, Erzurum deplasmanında sakatlanan ve 3 haftadır tedavi gören Falcao’dan gelecek haberi bekliyor. Sakatlık konusunda son derece titiz olan ve yüzde 100 iyileşmeden antrenmana, maça çıkmayan Kolombiyalı oyuncunun Rize maçında kadroda olup olmayacağı bugün netleşecek. Sarı kırmızılıların dün gerçekleştirdiği taktiksel çalışmada yer almayan Falcao tedavisinin ardından salonda özel bir çalışma gerçekleştirdi. Bugünkü antrenmanda önce teste tabii tutulup ardından kendini deneyecek olan yıldız golcünün oynayıp oynamayacağı belli olacak.

SADECE LUYINDAMA

Sarı kırmızılılarda geçtiğimiz hafta sakatlığı ve rahatsızlığı nedeniyle forma giyemeyen futbolculardan yalnızca Luyindama’nın 11’de yer alması kesinleşti. Sol bekte ise Saracchi’nin tedavisi devam ederken, iyileşen Emre Taşdemir ise takımla birlikte çalışmalara başladı. Testi negatife dönen ve rahatsızlığını tamamen atlatan Omar’ın durumu da henüz kesinleşmedi. Covid-19 testleri pozitif çıktığı için Kayseri maçında forma giyemeyen Arda, Belhanda, Okan ve Babel ise Rize deplasmanında da yine takımlarını yalnız bırakacak.