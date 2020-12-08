Son Dakika Haberi | Galatasaray'da Radamel Falcao artık dönse de oynaması zor

Doktorların “2-3 haftada iyileşir” dediği Kolombiyalı santrfor, 45 gündür bir tek antrenmana dahi çıkmazken, yerine forma giyen Diagne attığı gollerle ilk 11’deki yerini garantiledi.

Son olarak 24 Ekim’deki BB Erzurumspor karşısında oynayan ve 45 gündür sahalardan uzak olan Radamel Falcao, G.Saray’da artık yedek santrfor konumuna düştü. Dünyaca ünlü futbolcunun yokluğunda şans bulan Diagne, 3 maçta 5 gol atarken, 1 de asist yaptı.

MERAK EDiLEN SORULAR

Falcao sakatlığını atlatıp takıma katılacak olsa da teknik direktör Fatih Terim, Diagne’yi kesmeyecek ve Falcao artık sırasını bekleyecek! Diagne’nin iyi performansı bir kenara, peki Falcao neden sahalara dönemiyor? Benzer sakatlık yaşayan Marcao sadece bir haftada iyileşip forma giyerken, Kolombiyalı neden hâlâ tribünde? İşte herkesin merak ettiği bu soruların yanıtları...

24 EKiM’DEN BU YANA YOK

Öncelikle belirtelim; 24 Ekim’deki BB Erzurum maçında sakatlanan Falcao için öngörülen tedavi süresi 2 ila 3 hafta idi. Ancak Kolombiyalı, aradan tam 45 gün geçmesine rağmen antrenmana bile çıkmadı. Aslında Falcao’nun 28 Kasım’daki Çaykur Rizespor maçında oynaması bekleniyordu fakat geçmişte yaşadıkları nedeniyle kararını değiştirdi.

DIAGNE 3 GOL ATINCA iŞ DEĞiŞTi

Daha önce de benzer bir sakatlık yaşayan Falcao, tam olarak iyileşmeden antrenmana çıkmak istemedi. Sakatlığının ilerleyip aylarca oynayamamaktan korkuyordu. Bu endişesinin üzerine bir de Diagne, Rize’de 3 gol birden atınca, haftalardır antrenmana dahi çıkmayan Kolombiyalı forvetin yedek kalması kesinleşti.

G.SARAYLILAR AMERiKA SÖZÜNÜ TUTMASINI BEKLiYOR!

Radamel Falcao’nun sağlık konusundaki titizliğinin yanı sıra, ocak ayından itibaren futbol kariyerini Amerika’da sürdürmek istediği de Galatasaray Kulübü’nde yüksek sesle konuşulmaya başlandı. David Beckham’ın sahibi olduğu MLS takımı ınter Miami’nin yıllık 3.5 milyon dolar önerdiği Falcao, o sırada hamile olan eşinin doğum yapacak olması nedeniyle teklifi ‘beklemeye’ almıştı. Galatasaray’dan yılda 5 milyon Euro garanti ücret alan 34 yaşındaki futbolcu, Amerika konusunu görüştüğü yöneticilere, “Eğer Galatasaray’ın mali durumunda düzelme olmazsa ocak ayında ınter Miami’ye giderim” demişti. şimdi Galatasaray Kulübü’nde herkes Falcao’nun bu sözünü tutmasını bekliyor.

G.SARAY’IN OYNADIĞI 55 MAÇIN 26’SINI KAÇIRDI

Galatasaray, Radamel Falcao’yu transfer ettiği 2 Eylül 2019’dan bu yana toplam 55 resmi maç oynarken, Kolombiyalı futbolcu yaşadığı sakatlıklar nedeniyle bu karşılaşmaların 26’sında forma giyemedi. 20 Süper Lig, 3 şampiyonlar Ligi ve 3 de Türkiye Kupası maçında görev alamayan Falcao, forma giydiği 29 karşılaşmada 16 gol attı, 3 de asist yaptı.

FOTOĞRAF ÇEKTiRMEYiN, SAKATLANIR!

Radamel Falcao’nun eşi lorelei Taron, yeni çekilen bir aile fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşınca Galatasaray taraftarlarından büyük tepki gördü. Yüzlerce sarı kırmızılı taraftarlar fotoğrafın altına “Tribünde maç izlemek ve fotoğraf çektirmek için mi geldiniz!”, “Amerika’ya gidin” ve “Fotoğraf çektirmeyin, sakatlanır!” gibi yorumlar yazdı.

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