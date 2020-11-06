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Futbol
Haber Giriş: 06.11.2020 - 07:00 | Son Güncelleme:

Son Dakika Haberi | Galatasaray'da planı Radamel Falcao netleştirecek!

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Son Dakika Haberi | Galatasaray'da planı Radamel Falcao netleştirecek!
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Diagne’yi tercih etmeyecek olan Terim, Falcao oynayamazsa forvette Babel’e görev verecek.

Spor Arena / Ali Naci KÜÇÜK - Ligdeki galibiyet serisini 3 maça çıkarmak isteyen Galatasaray’da kadro dizilişi ve oyun planını Falcao’dan gelecek haber belirleyecek. Dünkü antrenmanı sağ üst adalesinde hissettiği ağrı nedeniyle yarıda bırakan Kolombiyalı golcünün durumu bugünkü kontrol sonrasında netleşecek.

Yıldız futbolcu, Sivas'ta oynayamazsa Fatih Terim’in sürpriz hamlelere imza atmayı planlandığı öğrenildi.

Geçen haftaki Ankaragücü maçında dökülen, şut çekemeyen ve oyundan çıkarken de tavır yapan Mbaye Diagne bu kez 11’de olmayacak. Fatih Terim’in Ryan Babel’e santrforda şans vermesi bekleniyor. Terim’in sol kanatta görev verdiği Babel’i santrfora kaydırması sonrasında boşalan bölge için Feghouli ile Arda arasında seçim yapacağı öğrenildi.

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