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Haber GiriÅŸ: 30.11.2020 - 16:55 | Son GÃ¼ncelleme:

Son dakika haberi | Galatasaray'da PÄ±nar Argun görevinden ayrÄ±ldÄ±

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Son dakika haberi | Galatasaray'da PÄ±nar Argun görevinden ayrÄ±ldÄ±
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Galatasaray KulÃ¼bÃ¼, iletiÅŸim koordinatÃ¶rÃ¼ gÃ¶revini sÃ¼rdÃ¼ren PÄ±nar Argun'un emeklilik nedeniyle gÃ¶revinden ayrÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.

Galatasaray KulÃ¼bÃ¼'nÃ¼n resmi internet sitesinden yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada ÅŸu ifadeler yer aldÄ±:Â

"KulÃ¼bÃ¼mÃ¼zde Ä°letiÅŸim KoordinatÃ¶rÃ¼ gÃ¶revini sÃ¼rdÃ¼ren SayÄ±n PÄ±nar Argun, emeklilik nedeniyle gÃ¶revinden ayrÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r.

KulÃ¼bÃ¼mÃ¼ze Ã¶zveriyle hizmet etmiÅŸ olan Ã§alÄ±ÅŸma arkadaÅŸÄ±mÄ±z SayÄ±n PÄ±nar Argunâ€™a vermiÅŸ olduÄŸu hizmetlerden Ã¶tÃ¼rÃ¼ teÅŸekkÃ¼r eder, bundan sonraki yaÅŸamÄ±nda baÅŸarÄ±lar dileriz."

Son dakika haberi | Galatasarayda PÄ±nar Argun gÃ¶revinden ayrÄ±ldÄ±

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