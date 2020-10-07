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Son Dakika Haberi | Galatasaray'da Ozornwafor'a lisans çıkmayacak!
Galatasaray’da geçen sezon Almeria’ya kiralanan genç isim Valentine Ozornwafor’un lisansı çıkarılmayacak.
Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, Fernando Muslera'yı Valentine Ozornwafor'a tercih etti.
Sarı-kırmızılılarda Valentine Ozornwafor’un lisansı çıkarılmıştı ancak karar değiştirildi.
Geçen sezon Almeria’ya kiralanan genç isim Valentine Ozornwafor’un lisansı çıkarılmayacak.
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