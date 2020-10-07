MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriSon Dakika Haberi | Galatasaray'da Ozornwafor'a lisans çıkmayacak!
GeriFutbol Son Dakika Haberi | Galatasaray'da Ozornwafor'a lisans çıkmayacak!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Futbol
Haber Giriş: 07.10.2020 - 22:44 | Son Güncelleme:

Son Dakika Haberi | Galatasaray'da Ozornwafor'a lisans çıkmayacak!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Son Dakika Haberi | Galatasaray'da Ozornwafor'a lisans çıkmayacak!
Abone Olgoogle-news

Galatasaray’da geçen sezon Almeria’ya kiralanan genç isim Valentine Ozornwafor’un lisansı çıkarılmayacak.

Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, Fernando Muslera'yı Valentine Ozornwafor'a tercih etti.

Sarı-kırmızılılarda Valentine Ozornwafor’un lisansı çıkarılmıştı ancak karar değiştirildi.

Geçen sezon Almeria’ya kiralanan genç isim Valentine Ozornwafor’un lisansı çıkarılmayacak.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle