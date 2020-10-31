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GeriFutbol Son Dakika Haberi | Galatasaray'da Ömer Bayram'dan Terim'e kaptanlık teşekkürü
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Haber Giriş: 31.10.2020 - 21:15 | Son Güncelleme:

Son Dakika Haberi | Galatasaray'da Ömer Bayram'dan Terim'e kaptanlık teşekkürü

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Son Dakika Haberi | Galatasaray'da Ömer Bayram'dan Terim'e kaptanlık teşekkürü
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Galatasaray'da Ömer Bayram, Ankaragücü'nü mağlup ettikleri maçın ardından konuştu.

Kaptanlık için Terim teşekkür eden Bayram, "Savaşçı ruhumu hiçbir zaman kaybetmedim. Bunu sahaya yansıtmak istiyorum. Kaptanlık sembol ama saha içi ve saha dışı her zaman güzel bir ortam yaratmak istiyorum. Kaptanlığı bugün bana layık gören hocama teşekkür etmek istiyorum. Elimden geleni yaptığımı düşünüyorum. Geçen sene de orta sahada birçok maç oynadım. Bu sene Taylan ve Etebo ile beraber kontrolü elimizde tuttuğumuzu düşünüyorum." diye konuştu.

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