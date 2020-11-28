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GeriFutbol Son Dakika Haberi | Galatasaray'da Oğulcan Çağlayan'dan maç sonu itiraf! 'Sıkı sıkı sarılacağım'
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Haber Giriş: 28.11.2020 - 21:20 | Son Güncelleme:

Son Dakika Haberi | Galatasaray'da Oğulcan Çağlayan'dan maç sonu itiraf! 'Sıkı sıkı sarılacağım'

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Son Dakika Haberi | Galatasaray'da Oğulcan Çağlayan'dan maç sonu itiraf! 'Sıkı sıkı sarılacağım'
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Galatasaray'da Oğulcan Çağlayan, Rizespor'u 4-0 mağlup ettikleri maçın ardından konuştu.

Süper Lig'de Rizespor'u deplasmanda 4-0 mağlup eden Galatasaray'da Oğulcan Çağlayan, maç sonunda açıklamalar yaptı.

İşte Oğulcan Çağlayan'ın açıklamaları;

Galatasaray'ın bu kadar eksiğine rağmen 2. sırada olması önemli bir şeydir. Devre arasına kadar yarışın içine atacaktır kendini.

HAKLI GURURU YAŞIYORUZ

Geçen hafta hocamız oyun iyi, skor eksik demişti. Bugün hem skoru, hem oyun olarak iyiydik. Her ikisini yapmanın haklı gururunu yaşıyoruz

HEDEFİMİZ ŞAMPİYONLUK

Galatasaray geri durmaz, hedefimiz şampiyonluk. Hep böyle iyi oynayarak kazanmaya devam etmek istiyoruz.

SIKI SIKI SARILACAĞIM

Ben hep takım arkadaşlarına yardım eden bir profil oldum. Bu benim önceliğim. Bu forma altında önümde uzun yıllar var. Bu formaya sıkı sıkı sarılacağım

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