Son Dakika Haberi... Galatasaray'da Oğulcan Çağlayan operasyonu hedefine ulaştı!

Spor Servisi / Ali Naci KÜÇÜK - G.Saray, Rize ile sözleşmesini haksız şekilde feshettiği gerekçesiyle 1.2 milyon Euro ve 506 bin TL tazminat ödemeye mahkum edilen Oğulcan Çağlayan’ın cezasını önceki gün ödeyip futbolcuya lisans çıkardı.

Sarı kırmızılılar önceki gün TFF ile temasa geçerek, UEFA’dan gelecek yayın parasının Oğulcan’ın cezasına mahsuben Rizespor’a ödenip ödenmeyeceğini ve tarihini sordu. TFF’den gelen yanıt; “10 Eylül’de ödeme yapılacak” şeklinde oldu. G.Saray bunun üzerine, “2 Eylül’de (dün) UEFA’ya, 8 Eylül’de TFF’ye oyuncu listesini vermek zorundayız. Parayı biz ödeyip lisansı çıkaralım, siz sonra bize verirsiniz” dedi.

'Parayı bize değil, Rize'ye gönderin'

TFF yetkilileri bu kez, “Parayı bize değil, Rizespor’a ödeyin. Lisans için gereken muvafakatnameyi onlar göndermeden futbolcuya lisans veremeyiz” cevabını verdi.

Sarı kırmızılılar bunun üzerine parayı Çaykur Rizespor’un banka hesabına gönderirken, noter aracılığı ile bir ihtarname çekip, “Uzlaşmıyorum. Yargıtay kararı bozarsa bu parayı faiziyle alacağım. Bu ödemeyi lisans çıkarmak için yazıyorum” bildirisinde bulundu. Böylelikle Oğulcan Çağlayan’ın Türkiye’de ve Avrupa’da oynamasını sağlayacak lisans çıkarıldı

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