Son Dakika Haberi | Galatasaray'da Mustafa Cengiz'in hukuk zaferi

İstanbul 14. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin bu kararıyla başkan Mustafa Cengiz ve yönetim kurulu üyelerinin yeniden aday olmalarının önünde hiçbir engel kalmadı. Cengiz ve kurmayları, 26 Aralık’taki genel kurulda aday olup olmayacaklarına birkaç gün içinde karar verecek.

Galatasaray Kulübü’nün 23 Mart 2019’da yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda Mustafa Cengiz başkanlığındaki yönetim kurulunun idari açıdan ibra edilmemesi yönelik genel kurul kararı mahkeme tarafından iptal edildi. Mahkemenin bu kararıyla başkan Cengiz ve yönetim kurulu üyelerinin yeniden adaylığının önünde bir engel kalmadı. Galatasaray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak ile başkan yardımcısı Yusuf Günay, kulüp yönetim kurulunu mali yönden ibra eden ancak idari yönden ibra etmeyen Genel Kurul kararına karşı İstanbul 14. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde dava açmıştı. Albayrak ve Günay ayrıca mevcut yönetimin görevine devam edebilmesi için idari tedbir kararı da aldırmıştı.

Feri müdahil olmayı talep ettiler

Yönetimin bu hamlesinin ardından bazı divan kurulu üyeleri televizyonlarda yayınlanan genel kurul görüntüleri nedeniyle itham altında kaldıklarını belirterek, feri müdahillik talebinde bulunmuştu. İstanbul 14. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde dün görülen davada, feri müdahil (yan davacı) Mustafa Cengiz ile Abdurrahim Albayrak, Yusuf Günay ve yönetici Mahmut Recevik’in avukatları davanın kabulüne karar verilmesini istedi. Davanın kısmen kabulüne, kısmen reddine karar veren mahkeme, 23 Mart 2019’daki genel kurul gündeminin 8. maddesi kapsamında alınan yönetim kurulunun idari açıdan ibra edilmemesi yönündeki kararı iptal etti.

Cengiz, kurmayları ile görüşecek

Başkan Cengiz’in avukatı Zekeriya Güngör, duruşma sonrası, “Bugün mahkeme bir kez daha doğru bir şekilde hareket ederek genel kurulun, yönetim kurulu üyelerinin idari ibrasızlığına ilişkin hükmünü iptal etti” dedi. Galatasaray yönetiminin avukatı Ömer Faruk Kırbıyık da, “İbrasızlığa ilişkin genel kurul kararı iptal edilmiştir. Bu da bütün yönetim kurulunun seçime katılması için yeterlidir” açıklamasını yaptı. Bu gelişmenin ardından gözler Mustafa Cengiz’e çevrildi. 19-26 Aralık tarihlerinde Olağanüstü Seçimli Genel Kurul yapılmasına karar veren Cengiz ve kurmayları, yeniden aday olup olmama yönündeki kararlarını birkaç gün içinde açıklayacak.