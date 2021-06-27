Son dakika haberi... Galatasaray'da Mostafa Mohamed şoku! Henüz ilk maçında...

Galatasaray'ın yeni sezon hazırlıkları kapsamında Dinamo Bükreş ile oynadığı hazırlık maçında Mostafa Mohamed'den kötü haber geldi.

Mücadelenin 4. dakikasında sol çaprazdan ceza sahasına giren Mısırlı golcü, şut çekeceği esnada rakip savunmacının müdahalesiyle karşılaştı ve yerde kaldı. Sol dizini tutan ve yedek kulübesine 'Beni değiştirin' işareti yapan Mohamed'e sağlık ekibi hemen müdahale etti.

Oyuna devam edemeyen Mohamed, sedye ile kenara alındı ve yerine 9. dakikada Ali Yavuz Kol dahil oldu.

Mohamed'in son durumu, yapılacak kontrollerin ardından netlik kazanacak.

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