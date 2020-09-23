Son Dakika Haberi | Galatasaray'da mevki antrenörlüğü devri

Premier Lig’de sıkça görülen mevki antrenörlüğü Fatih Terim’in isteği ile bu sezon Florya’da devreye girdi. Riera, Selçuk İnan ve Necati Ateş kendi oynadıkları bölgeleriyle ilgili oyuncularla özel olarak ilgilenirken, bu hamle ile takım şahlandı.

G.Saray Teknik Direktörü Fatih Terim, oluşturduğu ‘Beyin Takımı’ ile bu sezon başında sessiz sedasız bir yeniliğe daha imza attı. Daha önce Premier Lig takımlarında sıkça gördüğümüz mevki antrenörlüğü Terim’in isteği ile bu sezon Florya’da devreye girdi. Tecrübeli teknik adam, ekibine bu sezon 3 isim birden dahil ederken Fatih Terim’in doğru hamleleri ve oluşturduğu teknik kadro da Galatasaray’ın bugünkü futbol kalitesine ulaşmasında büyük rol oynadı.

Stajını Guardiola ile yaptı

ALBERT RIERA: Terim’in özellikle tercih ettiği Albert Riera ise Galatasaray teknik ekibine önemli bir katkı sağladı. İspanyol isim Galatasaray’da kanat ve bek oyuncularının mevkii antrenörlüğünü yapıyor. Galatasaray’a gelmeden önce Pep Guardiola ve

Mikel Arteta’nın yanında staj yapan Riera, Terim’in en önemli yardımcılarından biri haline geldi. İspanyolca dışında İngilizce, İtalyanca, Portekizce, Fransızca ve Rusça bilen Riera’nın yabancı oyuncularla kurduğu iletişim ise bağları daha da güçlendiriyor.

Kaptan’dan ‘10 numara’ asist

SELÇUK İNAN: Sarı kırmızılı formayı 9 yıl boyunca giyen, takımın kaptanlığına yapan Selçuk kariyeri boyunca 6, 8 ve 10 numara oynayarak edindiği tecrübeleri Galatasaray’da orta saha ve hücum oyuncularının mevkii antrenörlüğünü yapıyor.

NECATİ ATEŞ: 65 golü Galatasaray formasıyla olmak üzere kariyeri boyunca çıktığı 464 maçta 152 kez ağları havalandırıp 61 kez de asist yapan Necati Ateş de ise sarı kırmızılı takımda santrfor ve forvet oyuncularını özel olarak da çalıştırıyor.

Piri’nin katkısı da büyük

ÜMİT DAVALA ile Levent Şahin ise Fatih Terim’in rakip analizi başta olmak üzere en önemli yardımcıları konumunda... Kısaca Terim’in özellikle seçtiği 5 kişilik beyin takımı Galatasaray’daki taktiksel değişim ve sürpriz hamlelerde tecrübeli hoca ile birlikte önemli rol oynadı. Taylan’ı mobil bir oyuncu olarak kullanıp sürpriz şekilde modern ön libero, 6 numarada oynaması, Emre Kılınç ile Belhanda’dan 8’er numara olarak faydalanılmasında Terim ve beyin takımının büyük katkısı oldu. Bu isimlerin yanı sıra özellikle pandemiden sonra fiziksel olarak kötü bir grafik çizen Galatasaray’da yapılan Scott Piri hamlesi de etkisini sezon başında gösterdi.

RiERA’DAN TAYLAN’A ÖVGÜ:

Sarı kırmızılılarda çıkışıyla dikkat çeken Taylan Antalyalı’yla teknik ekibe yeni katılan Albert Riera ve Selçuk İnan’ın Fatih Terim’in isteği ile yakından ilgilenip ekstra çalışmalar yaptırdığı ortaya çıktı. Riera, Taylan’la ilgili, “Çok kolay öğreniyor. Bir gün gösterdiğimiz şeyi ertesi gün hemen başarılı şekilde uyguluyor” dedi