Son Dakika Haberi | Galatasaray'da Mbaye Diagne'den '1000. gol' yorumu!

Süper Lig'de Hatayspor'u 3-0 mağlup eden Galatasaray'da Mbaye Diagne, maç sonunda açıklamalar yaptı.

Attığı gol hakkında yorum yapan Diagne, "Benim için gol atmak önemli. Attım. Daha önemlisi 3 puanı da aldık. Fatih Hocamızın yönetiminde 1000. golü atıyor olmaktan ötürü çok mutluyum." dedi.

Hayatını kaybeden Papa Bouba Diop'a golünü armağan ettiğini vurgulayan yıldız futbolcu, "5. golümü atmaktan ötürü mutluyum. Senegal'da bana ağabeylik yaptı. Bizler için çok şeyler yaptı. Dolayısıyla bu golümü Papa Bouba Diop'a armağan ediyorum" şeklinde konuştu.