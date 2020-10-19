MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriSon dakika haberi | Galatasaray'da Marcelo Saracch: "Öz eleştiri yapmalıyız"
GeriFutbol Son dakika haberi | Galatasaray'da Marcelo Saracch: "Öz eleştiri yapmalıyız"
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Futbol
Haber Giriş: 19.10.2020 - 22:20 | Son Güncelleme:

Son dakika haberi | Galatasaray'da Marcelo Saracch: "Öz eleştiri yapmalıyız"

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Son dakika haberi | Galatasaray'da Marcelo Saracch: "Öz eleştiri yapmalıyız"
Abone Olgoogle-news

Galatasaray'ın Alanyaspor'a mağlup olduğu maçın ardından Marcelo Saracchi açıklamalarda bulundu.

Mağlubiyetin ardından öz eleştiri zamanı olduğunu belirten Saracci, "Formama kavuştuğum için mutluyum. 90 dakika oynadığım için de mutluyum ama kaybettiğimiz için üzgünüm. Herkesin bireysel olarak öz eleştiri yapıp formunu düşünmesi lazım. Çalışmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle