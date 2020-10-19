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Son dakika haberi | Galatasaray'da Marcelo Saracch: "Öz eleştiri yapmalıyız"
Galatasaray'ın Alanyaspor'a mağlup olduğu maçın ardından Marcelo Saracchi açıklamalarda bulundu.
Mağlubiyetin ardından öz eleştiri zamanı olduğunu belirten Saracci, "Formama kavuştuğum için mutluyum. 90 dakika oynadığım için de mutluyum ama kaybettiğimiz için üzgünüm. Herkesin bireysel olarak öz eleştiri yapıp formunu düşünmesi lazım. Çalışmaya devam edeceğiz." diye konuştu.
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