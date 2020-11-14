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Haber Giriş: 14.11.2020 - 08:57 | Son Güncelleme:

Son dakika haberi | Galatasaray'da Marcao'nun yerine Attila Szalai

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Son dakika haberi | Galatasaray'da Marcao'nun yerine Attila Szalai
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Devre arası adına transfer çalışmalarına erkenden başlayan Galatasaray, Marcao’nun satılması halinde alternatifsiz kalmak istemiyor. Apollon Limassol’ün sol ayaklı savunmacısı Attila Slazai'yi yakından izleyen Sarı-kırmızılılar, 22 yaşındaki Macar stoper için nabız yokluyor.

Galatasaray'da uzun süredir Marcao veya Luyindama'dan birisinin satılıp buradan gelecek parayla 3 transfer yapılması konuşuluyor. Aslan'da teknik direktör Fatih Terim her ne kadar bu ikilinin bozulmasını istemese de hep öne çıkardığı 'Galatasaray menfaatlerini' düşünerek olası satışa engel olmayacak.

Marcao sol ayağını çok iyi kullanması ve gençliği sebebiyle transfer ihtimali daha yüksek isim. İmparator da onun benzeri oyuncularla ilgileniyor.

SOLU RAKET GİBİ
Fatih Terim ve scout ekibinin onayından geçen isim ise Attila Szalai. Macar futbolcu kariyerini Apollon Limassol'de sürdürüyor. İmparator, 22 yaşındaki oyuncunun da tıpkı Marcao gibi genç döneminde sarı-kırmızılı renklere bağlanmasını istiyor.

Cimbom, Marcao'yu 4 milyon euro'ya almıştı. Sezon başında 12 milyon euro'luk teklifler gelmişti. Fatih Terim, Szalai'nin de benzer bir potansiyel olduğunu düşünüyor. O da tıpkı Marcao gibi sol ayağını raket gibi kullanıyor.

BİZE KARŞI SOL BEKTİ
Attila Szalai, Uluslar Ligi'nde Milli Takımımızın Macaristan ile oynadığı mücadelede boy göstermişti. Bu maçta sol bekte görev yapmıştı. (Fotomaç)

Son dakika haberi | Galatasarayda Marcaonun yerine Attila Szalai

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