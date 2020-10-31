Son Dakika Haberi | Galatasaray'da Marcao'dan sakatlık açıklaması!

Süper Lig'de Ankaragücü'nü 1-0 mağlup eden Galatasaray'da Marcao, maç sonunda açıklamalar yaptı.

Mücadeleyi değerlendiren Brezilyalı oyuncu, "Ligin başındaki performansımıza ve şimdiki performansımıza bakarsak, yine de pozitif şeyler çıkarabiliriz. Öğrenmemiz, ders almamız gereken şeyler var. Her maç daha iyiye gitmemiz gerekiyor." dedi.

'UMARIM CİDDİ BİR ŞEY YOKTUR'

Sakatlığı hakkında da bilgi veren Marcao, "Sakatlığımla ilgili umarım ciddi bir şey yoktur. Yarın çekilecek MR ile belli olacak. Diğer taraftan, maçtan daha da önemlisi İzmir. Dualarım onlarla beraber. En kısa sürede toparlanmalarını umuyorum. Tüm takım olarak üzüldük. Kalbimiz, dualarımız İzmir'le" ifadelerini kullandı.