Son Dakika Haberi | Galatasaray'da Marcao'dan maç sonu Fatih Terim'e övgü!

Süper Lig'de Hatayspor'u 3-0 mağlup eden Galatasaray'da Marcao, maç sonunda açıklamalarda bulundu.

İşte Marcao'nun açıklamaları;

Bir futbolcu olarak 2016-2020 yılları arasında geliştirdim kendimi, her geçen sene. Galatasaray'a da sonsuz teşekkür ediyorum. Bana fırsat verdiler. Böylesi büyük bir camiadayım. Hocama ayrı bir parantez açıyorum. Benimle her gün ilgileniyor. Benim gelişmemi sağlıyor.

HOCAMIZ ÇOK ÇALIŞTIRIYOR

Defans bloğunun bir üyesi olarak gol yememiş olmaktan ötürü mutlu oldum. Hocamız da bizi defansif açıdan çok çalıştırıyor. Takım savunması olarak daha da üzerine koyuyoruz. Kaliteli bir takımız. Pozisyon geliyor, atıyoruz. Savunmada da böyle olmamız beni çok mutlu etti