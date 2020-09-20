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GeriFutbol Son Dakika Haberi | Galatasaray'da Marcao'dan Başakşehir maçı sonrası transfer açıklaması!
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Haber Giriş: 20.09.2020 - 21:30 | Son Güncelleme:

Son Dakika Haberi | Galatasaray'da Marcao'dan Başakşehir maçı sonrası transfer açıklaması!

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Son Dakika Haberi | Galatasaray'da Marcao'dan Başakşehir maçı sonrası transfer açıklaması!
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Galatasaray'ın Brezilyalı stoperi Marcao, Başakşehir'i 2-0 mağlup ettikleri maçın ardından konuştu.

Süper Lig'de Başakşehir'i 2-0 mağlup eden Galatasaray'da Marcao, maç sonunda transfer haberleri hakkında konuştu.

Mücadeleyi değerlendiren Brezilyalı oyuncu, "Güzel galibiyet için arkadaşlarımı kutluyorum. İlk dakikadan son dakikaya kadar birbiri için koşan bir takım vardı. Güzel galibiyetler geliyor ama yolun daha başındayız." dedi.

"Roma'dan teklif olduğu söyleniyor. Gidecek misin, kalacak mısın?" sorusuna ise Marcao, "Bu konuyla ilgili benim bir şey söylemem doğru olmaz. Kulüplerin ve menajerlerin konuşması daha doğru olur." şeklinde yanıt verdi.

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