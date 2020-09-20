Son Dakika Haberi | Galatasaray'da Marcao'dan Başakşehir maçı sonrası transfer açıklaması!

Süper Lig'de Başakşehir'i 2-0 mağlup eden Galatasaray'da Marcao, maç sonunda transfer haberleri hakkında konuştu.

Mücadeleyi değerlendiren Brezilyalı oyuncu, "Güzel galibiyet için arkadaşlarımı kutluyorum. İlk dakikadan son dakikaya kadar birbiri için koşan bir takım vardı. Güzel galibiyetler geliyor ama yolun daha başındayız." dedi.

"Roma'dan teklif olduğu söyleniyor. Gidecek misin, kalacak mısın?" sorusuna ise Marcao, "Bu konuyla ilgili benim bir şey söylemem doğru olmaz. Kulüplerin ve menajerlerin konuşması daha doğru olur." şeklinde yanıt verdi.